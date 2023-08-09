Найчастіше люди заражаються лептоспірозом після купання у водоймах, не призначених для купання

До львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували чотирьох мешканців Львівщини, у яких діагностували лептоспіроз. Пацієнт з Пустомитівщини помер, його земляк у важкому стані в реанімації. Ще двоє пацієнтів зі Стрийського і Львівського районів перебувають на лікуванні.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, троє хворих поступило до лікарні практично одночасно минулого тижня, а останній хворий – у вівторок, 8 серпня. Усі у важкому стані.

25-річний чоловік з Перемишлянщини купався у місцевому озері і раптово почав тонути. Місцеві жителі, що були поряд, його врятували, пропонували поїхати до лікарні, але він відмовився. Та за якийсь час у нього піднялася температура, виникли біль у литках, жовтяниця. Тоді він звернувся до місцевого лікаря і той після обстеження відразу скерував чоловіка до інфекційної лікарні.

Майже одночасно до лікарні привезли ще одного хворого, 30-річного чоловіка з Пустомитівщини. Де заразився лептоспірозом не встановлено, але відомо, що він працював з землею.

«Обоє чоловіків були у вкрай важкому стані. 30-річний мешканець Пустомитівщини поступив в обід, а вранці вже помер. Він, окрім лептоспірозу, мав ще хронічне захворювання печінки. 25-річний пацієнт з Перемишлянщини був ще у гіршому стані, бо звернувся по допомогу пізно, але нам вдалося його врятувати. Зараз він продовжує лікування», – каже Таміла Алексанян.

59-річна жінка зі Стрийського району у водоймах не купалася, але має невелике господарство. Каже, що гризунів не бачила і що симптоми лептоспірозу (висока температура, біль у литках, діарея тощо) виникли раптово.

Четвертого хворого, 60-річного чоловіка з Пустомитівщини, до інфекційної лікарні привезли ввечері 8 серпня. Він зараз у вкрай важкому стані в реанімації. Де заразився чоловік лептоспірозом, наразі невідомо, бо він і в місцевому озері купався, і господарство тримає.

За словами лікарів, найчастіше люди заражаються лептоспірозом влітку–початок осені, коли купаються у водоймах, не призначених для купання, ловлять рибу, прибирають у підвалах тощо.

Нагадаємо, бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт) і навіть смерті.

Аби уникнути захворювання, лікарі радять не купатися у водоймах, не призначених для купання, якщо є хоч найменші подряпини на тілі, під час роботи з землею одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.