Жінка у важкому стані в реанімації інфекційної лікарні

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 54-річну мешканку Нового Роздолу з гострою нирковою і печінковою недостатністю, двобічною пневмонією. У пацієнтки діагностували лептоспіроз, вона у реанімації. Це вже п'ятий випадок лептоспірозу на Львівщині за останній тиждень.

Захворювання розпочалося з високої температури, яку жінка два дні намагалася збити. Згодом з’явилася жовтяниця, а на четвертий день хвора перестала виділяти сечу і звернулася в районну лікарню. Звідти її відразу скерували в інфекційну лікарню.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, жінку доставили у важкому стані, з двобічною пневмонією, гострою нирковою і печінковою недостатністю.

«У жінки білірубін, при нормі 6,5 – 20,5мкмоль/л, був 1047,5. Це свідчить про гостру печінкову недостатність. Утім, печінкову недостатність лікарям вдається компенсувати і вилікувати. Такі хворі швидко помирають від ниркової недостатності чи важкої пневмонії, яка погано піддається лікуванню», – каже Таміла Алексанян.

За словами лікарів, жінка має велике господарство: тримає кури, свиню тощо. Тож руки спрацьовані, є на них і порізи, і подряпини. Окрім того, вона працює лаборантом у ветлаборарії, що також є додатковим ризиком. Наразі невідомо, чи вона має щеплення.

Нагадаємо, за останній тиждень до інфекційної лікарні з лептоспірозом потрапило п’ятеро мешканців Львівщини, один 30-річний мешканець Пустомитівщини помер. Двоє хворих у реанімації.

Найчастіше люди заражаються лептоспірозом влітку–початок осені, коли купаються у водоймах, не призначених для купання, ловлять рибу, прибирають у підвалах тощо. Тож лікарні просять бути обережними і не купатися у водоймах, не призначених для купання, під час роботи з землею, у господарстві одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.

Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт) і навіть смерті.