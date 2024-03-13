Аби уникнути інфікування, лікарі радять ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів, і боротися з гризунами

До Львівської обласної інфекційної лікарні «швидка» доставила 65-річного мешканця Жовківщини, який скаржився на високу температуру тіла до 40 градусів, біль у м’язах, пожовтіння шкіри і склер. У чоловіка лабораторно підтвердили лептоспіроз. Найімовірніше, чоловік заразився небезпечною недугою через немите яблуко.

Пацієнта спершу госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні. Там йому провели лабораторні дослідження, обстеження і з підозрою на лептоспіроз скерували до інфекційної лікарні.

«Пацієнт поступив до нас у дуже важкому стані з підозрою на лептоспіроз. Температура була під 40 градусів, зниження діурезу (було 200 мл сечі). Нам у відділенні вдалося стабілізувати його стан. Нині у нього лабораторно підтверджений лептоспіроз, стан пацієнта середньої важкості, життєво важливі показники приходять до норми», – повідомила ZAXID.NET лікарка інфекціоністка Ірина Пестушко.

Рідні розповіли лікарям, що чоловік проживає у селі, має господарство: худобу, кури, індики. І що у господарстві могли бути щурі, миші. Чоловік не мав порізів на руках. Найімовірніше, заразився через немиті фрукти – міг з’їсти немите яблуко.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання.може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів, і боротися з гризунами у будинку та господарстві.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили ZAXID.NET, що торік на Львівщині було зафіксовано 28 випадків лептоспірозу, серед яких два летальних. За два місяці 2024 року зафіксували чотири випадки лептоспірозу.