Найчастіше бактерію лептоспірозу розносять гризуни

На Львівщині від лептоспірозу померла 73-річна жінка. Це вже другий летальний випадок цього року. У серпні від цього захворювання помер 30-річний мешканець Пустомитівщини.

Захворювання у жінки розпочалось гостро з підвищення температури тіла до 38-40ºС, головного болю, блювоти. На другий день хвороби з’явився виражений біль в литкових та інших м’язах тіла, що є характерною ознакою лептоспірозу, жовтяниця, а також зменшилась кількість сечі, повідомили у Львівському обласному центрі контролюі профілактики хвороб МОЗ України.

Ймовірною причиною захворювання був контакт з гризунами. Як повідомила жінка лікарям, кіт ловив мишей і приносив до помешкання.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Тому лікарі радять, прибираючи у підвалах, стайнях, інших господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті. Цього року від лептоспірозу помер 30-річний мешканець Львівщини. Тож при появі схожих симптомів не варто займатися самолікуванням, а відразу звернутися до лікаря.