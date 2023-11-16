Жінка збирала і смажила парасольки, серед, яких, ймовірно, причаїлася бліда поганка

На Львівщині від отруєння грибами померла 37-річна жінка з Червоноградщини. Причиною отруєння стали парасольки, які вона збирала у лісосмузі, а згодом смажила і споживала, але медики припускають, що, ймовірно, серед них була бліда поганка. Це вже четвертий цього року смертельний випадок на Львівщині через отруєння грибами.

Симптоми отруєння з’явилися відразу в день споживання грибів: нудота, блювота, біль в животі, діарея, загальна слабість. На другий день «швидка» доставила жінку до Львівської обласної інфекційної лікарні.

«На третю добу перебування у стаціонарі за рішенням консиліуму лікарів пацієнтку перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної лікарні з діагнозом «отруєння грибами», – повідомила завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Куліш.

Лікарі намагалися врятували пацієнтку, але не вдалося. На сьому добу перебування в стаціонарі пацієнтка померла. Загалом цього року зареєстрували п’ять випадків отруєння грибами, з них чотири закінчились смертю пацієнтів. Торік було шість випадків отруєння грибами, серед яких було двоє дітей, і всі одужали.

Нагадаємо, перший летальний випадок від отруєння грибами зафіксували у вересні цього року. Подружжя з Трускавця отруїлося груздями, які вони збирали на околиці міста. 73-річна жінка померла, 76-річного чоловіка вдалося врятувати.