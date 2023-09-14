Подружжя споживало квашені грузді, які самі назбирали

У лікарні на Львівщині через отруєння грибами померла 73-річна мешканка Трускавця, яка разом з чоловіком їла квашені грузді. Це перший цього року смертельний випадок на Львівщині через отруєння грибами, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

76-річний чоловік жінки, який також їв гриби, перебуває у лікарні. Його стан, за словами лікарів, середньої важкості.

«На жаль, організм 73-річної жінки не переніс отруєння токсичними речовинами, що спричинили їстівні гриби. Пацієнтка на 7-й день перебування в лікарні у відділенні інтенсивної терапії померла. Її 76-річний чоловік у стані середньої важкості надалі отримує необхідну допомогу», — повідомила лікарка із загальної гігієни відділу моніторингу та реагування на небезпеки Центру Наталія Жукровська.

Подружжя пенсіонерів отруїлося їстівними грибами. Чому так сталося? Це стане відомо після проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, грузді подружжя пенсіонерів збирало на околицях Трускавця. Заквасили їх і 2 вересня скуштували. Жінці стало погано вже наступного дня (біль у животі, діарея), а по допомогу до лікарів вона звернулася на третій день. Її госпіталізували до інфекційного відділення однієї з районних лікарень області. Та через чотири доби стан погіршився і її перевели до відділення інтенсивної терапії. 76-річний чоловік з такими ж скаргами звернувся 11 вересня. Його госпіталізували у стані середньої важкості.

Як не отруїтися грибами

Вживати гриби лікарі не рекомендують вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них і дітей до 12 років. Ось вісім привил, яких медики радять дотримуватися грибникам-любителям.

1. Збирайте тільки ті гриби, в яких ви на 100% впевнені. Залізне правило – якщо є найменший сумнів, краще не брати.

2. Не збирайте гриби в парках, скверах, поблизу доріг, транспортних магістралей, на промислових пустирях, бо гриби вбирають в себе всі шкідливі речовини, в тому числі й важкі метали – ртуть, свинець та інші.

3. Ніколи не збирайте червиві і перезрілі гриби, вони вже містять отруйні речовини.

4. Не пробуйте сирі гриби.

5. Не збирайте гриби у посушливу погоду: в цей час гриб пересихає і концентрація токсинів зростає.

6. Вдома обов’язково перегляньте зібрані гриби. Якщо знайшли бліду поганку, викинути треба не лише її, а всі гриби з кошика, бо її спори уже потрапили і на їстівні гриби.

7. Не купуйте дикорослих грибів на стихійних ринках, адже невідомо, де і коли вони були зібрані.

8. Гриби швидко псуються. Чистити, мити та готувати зібрані гриби слід того ж дня. Завжди варіть гриби перед смаженням чи іншим готуванням. Відібрані гриби відварюйте кілька разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин. Страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді зберігайте не більше доби.