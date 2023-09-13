Це перший випадок отруєння грибами на Львівщині цього року

До лікарні після споживання квашених груздів потрапило подружжя пенсіонерів з Трускавця. Жінка у реанімації, стан – важкий. Чоловік також у лікарні. Стан – середньої важкості.

Пацієнти розповіли лікарям Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ УКраїни, що гриби збирали на околицях Трускавця. Заквасили і скуштували грузді 2 вересня. Уже наступного дня жінка відчула біль у животі, виникла діарея. До лікарів 73-річна жінка звернулася лише на третій день. Її госпіталізували до інфекційного відділення однієї з районних лікарень області. Та через чотири доби стан погіршився і її перевели до відділення інтенсивної терапії. За словами лікарів, зараз її стан – важкий.

У 76-річний чоловіка такі ж скарги з’явилися через тиждень після споживання грибів. Його госпіталізували до лікарні 11 вересня. Стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

На Львівщині це перший випадок отруєння грибами цього року. Торік було зареєстровано сім випадків отруєння грибами. Постраждали 10 людей, з них – двоє дітей.

Груздь або хрящ-молочник справжній – їстівний гриб з родини сироїжкових.

Симптоми отруєння грибами

За словами лікарів, симптоми отруєння грибами можуть з’явитися у проміжок часу від 30 хвилин до кількох діб після вживання, залежно від виду грибів.

Такими симптомами можуть бути: нудота, блювота, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, задишка, судоми, порушення циркуляції крові і похолодання кінцівок, марення, галюцинації.

Якщо є такі симптоми, лікарі радять негайно викликати «швидку». До її приїзду варто випити декілька склянок води кімнатної температури. І не викидайте залишки грибів, які споживали. Аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.