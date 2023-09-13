Кирило переніс понад 20 операцій, реабілітація ще триває

Лікарі львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували від ампутації ногу 17-річного мешканця Львівщини, який потрапив у ДТП і отримав важкі травми. Він переніс понад 20 операцій. На ушкоджені ділянки йому пересадили шкіру від посмертного донора і вперше в Україні закрили рани пацієнта коштовним синтетичним полімером, який лікарні надали благодійники.

У ДТП Кирило потрапив ще у жовтні минулого року. Він йшов повз припарковану біля дороги вантажівку, як та раптом рушила з місця і наїхала на хлопця. Кирило каже, що на вулиці було темно, але на ньому була біла футболка і саме її побачив водій і зупинився. Його без свідомості у важкому стані його доправили до лікарні у Буську, де навали медичну допомогу і відправили до Львова, до лікарні св.Миколая.

Кирило ще проходить реабілітацію

Лікарі діагностували у хлопця струс мозку, масивні травми нижньої кінцівки. На великій ділянці поверхні ноги була глибока рана і відсутня шкіра. Був ризик ампутації. Та лікарні зробили все можливе, аби зберегти хлопцеві кінцівку: очистили рану, забрали відмерлі тканини і пересадили шкіру від посмертного донора. Кирило став другою дитиною в Україні, для лікування якої застосовали цю технологію. Таке покриття, кажуть у лікарні, більш ефективне, ніж свиняча, яку досі широко використовують в українських медзакладах.

Лікування тривало місяці. До лікування хлопця були залучені травматологи, комбустіологи, хірурги. Під час чергової операції із висікання та пластики рубців, опікові хірурги стикнулися з новим викликом. Через травму змінилася анатомія ноги пацієнта — нерви тепер були розташовані надто близько до поверхні шкіри. Є загроза, що Кирила в майбутньому мучитимуть нестерпні болі. Аби цього не допустити, лікарі застосували революційну технологію — покриття BTM. Це штучний синтетичний матеріал, якого в Україні ще не застосували.

«Що це таке? Це покриття схоже на губку, її ставлять на рану і вона проростає власними судинками пацієнта, стає його новою дермою. Воно залишається в нього назавжди. Цей матеріал є дуже коштовним, саме тому його в Україні і немає. А нам його подарували американці як гуманітарну допомогу», — повідлмила опікова хірургиня Леся Стрілка.

Ця технологія себе оправдала. Нерви вдалося закрити. Загалом, аби зберегти Кирилові ногу, йому зробили понад 20 операцій. Лікування тривало весь його випускний рік. Нині Кирилові вже 18. Його реабілітація триває. Ногу вдалося зберегти, але коліно ще треба розпрацьовувати.