Хлопчик вже вдома, попереду його чекає тривале лікування

У львівській дитячій лікарні св. Миколая онкохворому 8-річному хлопчику з Прикарпаття пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Це перша така операція у західних областях України. Її спільно провели спеціалісти зі Львова, Києва та Івано-Франківська.

Богдану з Івано-Франківщини лише 8, а він уже вдруге бореться зі страшною недугою. У три роки у нього діагностували рак печінки. Тоді він переніс складну операцію з видалення пухлини разом із жовчним міхуром. Згодом хлопчик пішов до школи і здавалося, що все найстрашніше вже позаду. Та важке захворювання знову наздогнало хлопчика. Цього разу рак уразив кістку, повідомили в лікарні.

Якось Богдан поскаржився батькам на сильний біль у нозі. Кінцівка ще й набрякла. Батьки звернулися до лікарів у Івано-Франківську, які раніше його лікували.

«Богданові зробили всі необхідні обстеження і біопсія підтвердила найстрашніші побоювання - знову рак. Цього разу – саркома Юінга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Щороку його діагностують у трьох дітей з 1 млн», – кажуть у лікарні.

Злоякісна пухлина вразила аж 28 см стегнової кістки хлопчика. Аби зберегти йому ногу, уражену частину треба було видалили і на її місце вживити імплант. Як зробити це якнайкраще? Лікарі Івано-Франківська радилися з колегами з інших міст України. До операції готувалися десь півроку, а хлопчик за цей час проходив хіміотерапію.

Оперували дитину у Львові, в лікарні св. Миколая. До складу операційної бригади увійшли хірурги, онкологи, травматологи зі Львова, Києва та Івано-Франківська.

Операція була складною. Спершу спеціалісти видалили саму пухлину, а тоді провели експрес-біопсію, аби точно з’ясувати, який об’єм кістки необхідно забрати. Титановий імплант для Богдана виготовили київські інженери і підготували три варіанти різної довжини.

«Усі вони надруковані на 3D-принтері. Проектували імпланти місяць і ще два тижні друкували. Після біопсії лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант потрібного розміру, який ростиме разом із дитиною. Втручання тривало 6 годин і минуло успішно.Така операція була виконана у західних регіонах України – вперше», – кажуть у лікарні.

Хлопчик вже повернувся до Івано-Франківська та продовжує лікування. Попереду у нього кілька курсів поліхіміотерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.