Вікторія з мамою і дитячим хірургом Володимиром Федусем

У львівській дитячій лікарні св. Миколая успішно прооперували львів’янку Вікторію, у якої лише в 12 років проявилася патологія, сформувана ще в утробі матері на 6-7 тижні вагітності. Дитячі хірурги успішно прооперувади дівчинку і вона пішла вже до школи.

Рік тому у львів’янки Вікторії на шиї з’явився набряк і водночас почало боліти горло. Їй призначили лікування, біль та набряклість минули. Та згодом все повторилося. Цього разу на шиї дитини утворилася ще й гуля, яка нагноїлася, повідомили в лікарні.

У лікарні св. Миколая лікарі запідозрили в дівчинки гнійник. Він був завбільшки 2,5 см і розташовувався трохи вище під'язикової кістки. Вікторію прооперували і вивели всю рідину. Однак з часом нагноєння знову з’явилося і його знову треба було його забирати.

«Тоді спеціалісти запідозрили в дівчинки доброякісне утворення – серединну кісту шиї. Це вроджена патологія, яка формується ще в утробі матері на 6-7 тижні вагітності. УЗД підтвердило попередній діагноз. Встановити його раніше завадили ускладнення. Кількість гнійної рідини була настільки велика, що розгледіти всередині неї пухлину було практично неможливо», – кажуть у лікарні.

Єдиний метод лікування серединної кісти шиї – це її видалення. До операційної бригадили увійшли завідувач відділення хірургії Олександр Калінчук, дитячий хірург Володимир Федусь і операційна медсестра Наталя Слимак. Доброякісне утворення розташувалося у Вікторії біля під‘язикової кістки. Тож, аби повністю забрати пухлину й у майбутньому запобігти її рецидивам, хірургам довелося видалити й частину кістки. Операція пройшла успішно.

Дівчинка вже вдома, ходить до школи і повернулася до своїх улюблених занять.