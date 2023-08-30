Вероніка з дитячим хірургом Галиною Курило

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували 4-річну мешканку Львівщини з хворобою Гіршпрунга. Це складна вада шлунково-кишкового тракту, 7 см кишківника дитини не мали нервових закінчень, що провокувало постійні здуття і закрепи. Єдиний вихід у таких ситуаціях – оперативне втручання.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом, кажуть у лікарні, у Вероніки були з народження. Та коли підросла і почала їсти звичайну їжу, симптоми (блювання, неприємний запах з рота) зникли і дитинка здавалася здоровою. Та не надовго. Дівчинка почала страждати від здуття живота, болю у лівому підребер’ї та сильних закрепів. Батьки зверталися до різних лікарів, навіть лікувалися за кордоном. Однак встановити точний діагноз довго не вдавалося.

«Після повернення до України сім’я Вероніки звернулася по допомогу до спеціалістів лікарні св. Миколая. Лікарі запідозрили в дівчинки складну вроджену ваду кишківника і провели біопсію. Обстеження підтвердило припущення спеціалістів – у Веронічки виявили хворобу Гіршпрунга, за якої частина кишківника просто не має нервових закінчень і не може виконувати свою функцію. Фактично це хронічна кишкова непрохідність. Така вада трапляється в 1 з 5 000 дітей», – кажуть у лікарні.

Лікарі кажуть, що для якісної діагностики хвороби Гіршпрунга, необхідне спеціальне обладнання. Воно у дитячій лікарні є і спеціалісти вже багато років виявляють в малечі цю вроджену патологію.

При таких захворюваннях дуже важливо діагностувати та прооперувати патологію ще в дитинстві, бо з віком ця недуга може призвести до тяжких ускладнень і навіть смерті.

У Вероніки хвороба Гіршпрунга уразила 7 см кишківника. Єдиний вихід – хірургічне видалення ділянки, що не функціонує. Дівчинці провели малоінвазивне оперативне втручання, яке тривало три години. Через 5-мм прокол хірурги видалили уражену частину кишківника та з’єднали здорові фрагменти. Вже за кілька днів після операції кишківник повністю відновив свою функцію. Тепер Веронічка почувається добре та вже поїхала з лікарні додому.