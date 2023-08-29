Дівчинка після курсу реабілітації знову ходить і не падає

Реабілітологи львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» допомогли дворічній дівчинці з Маріуполя знову самостійно ходити і тримати рівновагу. Ці навички дитина втратила через пережитий стрес. Мама тривалий час ховала доньку від обстрілів у підвалі. Зараз дівчинка знову ходить сама і не падає.

Мама дівчинки розповіла лікарям, що на початку війни вони з донькою два місяці ховалися у підвалі. На вулицю виходили лише на годину, аби приготувати їсти на відкритому вогні. Та інколи і це не вдавалося зробити через активні бойові дії.

«Були сильні вибухи. Потужна ударна хвиля відкинула возик з донькою до стіни. Маріанна сильно вдарилася головою. Донечка мовчала і не видавала жодної реакції цілу добу. Аж наступного дня ввечері вона заплакала. За якийсь час у неї почав дуже погано працювати шлунок. Зварити щось нормально можливості не було. Губи, пальчики синіли, очі закривалися. Я вже не знала чи зможу її врятувати», – повідомила мама дівчинки Марія.

Жінка вирішила з донькою вибиратися з міста. Спершу переїхали до Бердянська, а далі –на Львівщину. Тут і звернулися по медичну допомогу до лікарів.

«На момент поступлення були скарги на часті падіння під час ходьби та бігу. Ми провели обстеження на предмет порушення рівноваги і виявили ці порушення. Іншої причини цих порушень, крім пережитого стресу дитиною під час бойових дій, ми не встановили»,– повідомила завідувачка клініки реабілітації дітей Оксана Гдиря.

З дівчинкою працювали фізичні терапевти, ерготерапевт, психологи, терапевт мови та мовлення. За курс реабілітації фахівці значно поліпшили якість ходи та тримання рівноваги. Дівчинка ходить самостійно без падінь.

Маріанну вже виписали з лікарні. Її мама буде тримати зв’язок з фахівцями реабілітаційної команди.