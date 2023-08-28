Дитина у реанімації Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру

У неділю, 27 серпня, з села Верхнє Висоцьке, що на Самбірщині,«швидка» доставила до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру 4-річну дитину, яку вкусила гадюка. Хлопчик в реанімації, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як повідомили лікарям батьки, дитина бавилася на подвір’ї, коли її несподівано вкусила змія. Їхній будинок є неподалік лісу. Батьки відразу зателефонували на 103 і «швидка» доставила дитину до Центру, де надають допомогу дітям при укусах змій.

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі повідомили, що стан дитини стабільний. Її у понеділок, 28 серпня, з реанімації перевели у педіатричне відділення Центру.

Це далеко не перший випадок, коли мешканці Львівщини страждають від укусів гадюк.Тож рятувальники радять мешканцям Львівщині бути обережними та уважними у лісі, на природі у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, камінні біля водойм тощо. Найчастіше випадки укусів змій фіксують у гірській місцевості Львівщини.

Якщо випадково побачили змію поряд із собою, рятувальники радять не панікуйте, не наближатисяь і не робити різких рухів, а спокійно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. У ліс краще взувати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.