Цього року від укусу змій постраждало вже шестеро дітей

Пізно ввечері 29 червня до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру з укусом змії «швидка» привезла 14-річну дівчину з с. Верхня Яблунька Самбірського району. Дівчина у реанімації, їй надають усю необхідну допомогу. Цього року з укусами змій до лікарень потрапило вже 10 мешканців Львівщини, серед них – шестеро дітей, повідомили 30 червня у ГУ ДСНС у Львівській області.

У Центрі повідомили ZAXID.NET, що дитину госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

За словами лікаря-анестезіолога Центру Тараса Оранського, дівчинка у реанімації. Змія вкусила її в руку, коли вона збирала ягоди. Після укусу рідні відвезли її до лікарні у Турці, а звідси вже доправили до Львова.

«Стан пацієнтки стабільний. Набряк наразі прогресує, вже добрався від кисті до середини плеча», – каже Тарас Оранський.

Набряк, за словами лікаря, може прогресувати у перші два-чотири дні, а згодом під дією ліків іде на спад. Як тільки набряк спадає, пацієнтів з реанімації переводять на подальше лікування у відділення.

За даними рятувальників, цього року з укусами змій до лікарень потрапило вже 10 мешканців Львівщини, серед них – шестеро дітей.

На Львівщині змій можна зустріти не лише в лісах, високій траві, біля озер, а й на подвір’ях мешканців сіл й навіть у житлових районах міст. Рятувальники радять, якщо ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікувати, не наближатися і не робити різких рухів, а спокійно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс чи на природу, варто взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.