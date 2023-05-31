Цього року до львівської лікарні з укусами змій госпіталізували вже четверо людей

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували двох мешканців Львівщини з укусами змій. Один пацієнт зі Стрийського, другий – з Яворівського районів. Укуси змій обоє отримали в людних місцях. Вони не перші пацієнти, яких цьогоріч покусали змії.

Як повідомив ZAXID.NET лікар-анестезіолог Центру Максим Ковальов, 13-річного хлопця зі Стрийського району до лікарні «швидка» привезла чотири дні тому. Змія вкусила його біля церкви. Він хотів присісти на лавку, взявся за неї рукою, а там грілася змія. Його з реанімації вже перевели у палату.

17-річного мешканця с. Завадів Яворівського району змія вкусила в ногу 29 травня неподалік дому. Він ішов допомогти бабусі пасти корову і не розминувся зі змією. Його також до лікарні доставила «швидка». Він ще перебуває у реанімації. Загрози для життя обох пацієнтів нема.

За словами Максима Ковальова, це не перші пацієнти, яких госпіталізували до лікарні з укусами змій. Цього року їх було вже четверо.

Нині змій можна зустріти не лише в лісах, високій траві, біля озер, а й у житлових районах, на подвір’ях мешканців, особливо тих, що живуть неподалік лісу. Тож рятувальники радять, якщо ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікувати, не наближатися і не робити різких рухів, а спокійно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс чи на природу, варто взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.