Львів'янина лікують у Львівській обласній інфекційній лікарні

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні «швидка» доставила з іншого медзакладу 52-річного львів’янина з підозрою на менінгоенцефаліт (запалення мозку). Діагноз підтвердився, а спровокувала захворювання рідкісна бактерія – Kocuria varians. Це перший випадок менінгоенфефаліту в Україні, спровокований цією бактерією.

Пацієнту – 52 роки, львів’янин, працює далекобійником, їздить в основному по Україні. У середині травня чоловік поїхав у рейс і дорогою йому стало погано. Утім, йому якось вдалося доїхати на фірму. Співробітники побачили, що машина зупинилася, але водій довго не виходить. Вирішили поцікавитися, що сталося, відчинили дверцята кабін, а чоловік без свідомості.

Його відразу доправили до найближчої багатопрофільної лікарні, де виключили неврологічні захворювання, зокрема, інсульт, і з підозрою на менінгоенцефаліт відправили до інфекційної лікарні.

Лікарі-інфекціоністи ще раз ретельно обстежили пацієнта. Діагноз – менінгоенцефаліт – підтвердився і йому відразу призначили відповідне лікування.

Рідні розповіли лікарям, що впродовж останнього року чоловік скаржився на постійний біль голови, який не відступав.

Встановити збудник захворювання спершу не вдавалося, та за допомогою надсучасного бактеріологічного аналізатора лікарям-інфекціоністам вдалося виявити дуже рідкісну бактерію – Kocuria varians (Кокурія Варіанс), яка і викликала запалення мозку.

Як повідомила ZAXID.NET лікуючий лікар Каріна Калайдіна, цей збудник (бактерія Kocuria varians) майже невідомий в Україні. Вона у невеликій кількості може бути в мікрофлорі людини, але через війну, постійні стреси та пандемію коронавірусної інфекції імунітет у людей знижений і ця бактерія може спровокувати менінгіт, менінгоенцефаліт, абсцес мозку, сепсис, хвороби сечовивідних шляхів тощо.

Заступник директора інфекційної лікарні Андрій Орфін додав, що, як правило, kocuria varians вважається непатогенним збудником, який колонізує шкіру, слизову оболонку та ротоглотку. Однак він може бути умовно-патогенними у пацієнтів з ослабленим імунітетом, хоча задокументовані випадки інфекцій, спричинених цим мікроорганізмом, є рідкісні. Наскільки нам відомо, це перший в Україні випадок менінгоенцефаліту, спричинений збудником кocuria varians.