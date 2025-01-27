Зараз жінку рятують лікарі-інфекціоністи

До Львівської обласної інфекційної лікарні з гострою формою гепатиту В госпіталізували 41-річну мешканку Львівщини. У неї важкий перебіг хвороби. Вірус гепатиту В виявили і у чоловіка пацієнтки, хоч у нього не було жодних симптомів. Чоловік найімовірніше заразився цим вірусом під час оперативного втручання.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка гепатитного відділення лікарні Ліля Збаращук, захворювання у жінки швидко прогресувало. Уже на першому тижні захворювання показники різко погіршилися. Вона захворіла 18 січня, а вже 22 січня у неї були вкрай високі показники печінкових ферментів: при нормі 40 були 6000.

Заразилася жінка гепатитом В від чоловіка статевим шляхом. Кілька місяців тому чоловік переніс операцію через травму нижньої кінцівки. Він не підозрював, що хворий, у нього не було жодних симптомів. Та коли захворіла дружила, перевірили і його. Результати дослідження виявилися позитивними.

Як заразився чоловік? Достеменно невідомо. Один із варіантів – під час операції.

«Пів року тому перед оперативним втручання його обстежували на гепатит В. Вірусні маркери були негативні, зараз – позитивні. Тож чоловік міг заразитися гепатитом В під час операції. Це один із варіантів. У групу ризику потрапляють усі пацієнти, яким проводять будь-які хірургічні, медичні маніпуляції (зонд, бронхоскопія, стоматологічні, гінекологічні процедури, переливання крові тощо). Захистити від інфікування цим вірусом може вакцинація. Тому пацієнтам перед плановими операціями варто вакцинуватися. Ні чоловік, ні жінка не були вакциновані від гепатиту В», – каже Ліля Збаращук.

До слова, гепатит В – це вірусна інфекція, що вражає печінку і може викликати як гостру, так і хронічну форму хвороби. Вірус передається через кров або статевим шляхом.

Як захиститися від гепатиту В?

Гепатит В може передатися:

від інфікованої матері дитині,

статевим шляхом під час незахищеного статевого акту,

при використанні лез для гоління, інструментів для манікюру або подібних предметів, заражених інфікованою кров'ю,

під час хірургічних втручань;

стоматологічних маніпуляцій;

татуювання, пірсінгу та інших процедур, що пов’язані із пошкодженням шкіри та можливою кровотечею тощо.

Захиститися від цього захворювання можна вакцинацією. Діти повинні отримати три дози вакцини від гепатиту В — перше щеплення протягом 24 годин від народження, другу дозу у віці 1 місяць, і третю — у 6 місяців. Для дітей це щеплення безкоштовне. Якщо ви у дитинстві не були вакциновані від гепатиту В, то проконсультуйтеся з лікарем. Для дорослих такі щеплення платні.

Як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, впродовж 2024 року на Львівщині зареєстровано 141 випадок гострого вірусного гепатиту В ( у 2023 році – 105) і 566 випадків вперше виявленого хронічного вірусного гепатиту В проти 519 випадків у 2023 році.