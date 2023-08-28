У червні цього року за участі провідних отоларингологів Європи дітям провели три кохлеарні імплантації

Отоларингологи львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» шукають двох дітей з глибоким двобічним ураженням слуху, віком до трьох років, для кохлеарної імплантації. Операції проводитиме керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту» Федір Юрочко при підтримці провідних отохірургів Європи.

Імпланти надасть відома американська компанія «Advanced Bionics», яка є світовим лідером у розробці найдосконаліших систем кохлеарної імплантації для дорослих і дітей. Вартість таких імплантів – 25 тис. доларів, але дітям, які потребують кохлеарної імплантації, їх нададуть безкоштовно. По таку допомогу можуть звертатися батьки дітей з різних регіонів України, повідомив керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту» Федір Юрочко.

Після оперативного втручання на дітей чекає повноцінне налаштування та активна реабілітація у Львові за сучасними стандартами. Тож лікарі просять зголоситися батьків дітей до трьох років, які мають двобічне ураження слуху. Інформацію про дитину на пошту pediatric.ent.lviv@gmail.com

Нагадаємо, у червні цього року всесвітньовідомі отохірурги з Польщі та Бельгії вже приїжджали до Львова і разом з львівськими фахівцями встановили кохлеарні імпланти трьом дітям зі Львова, Львівської і Закарпатської областей. Двом дітям на момент операції виповнився рік і одній дитині – майже 4 роки. Зараз ці діти пізнають світ звуків, вчаться говорити, танцюють під музику.

На початку літа до Львова приїжджали і оперували відомі отохірурги зі світовим ім’ям: професор Анджей Жаровський – керівник Клініки оториноларингології в Антверпені (Бельгія), професор Юзеф Мєжвінський – керівник Клініки дитячої оториноларингології в Бидгощі (Польща) та професор Марцін Шиманський із Клініки оториноларингологї в Любліні (Польща). Хто з них приїде цього разу стане відомо після того, як підберуть дітей для кохлеарних імплантацій.

У клініці хірургії голови та шиї львівського «Охматдиту» готові допомагати дітям з проблемами слуху з усієї України. І сподіваються, що її включать у державну програму, бо кохлеарні імпланти не з дешевих.