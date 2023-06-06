Трьом малюкам кохлеарні імпланти поставили безкоштовно

Всесвітньовідомі отохірурги з Польщі та Бельгії разом із керівником клініки хірургії голови та шиї львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Федором Юрочком подарували слух трьом малюкам – їм безкоштовно поставили кохлеарні імпланти.

Аби допомогти колегам провести кохлеарні імплантації, до Львова приїхали відомі ЛОРи із Польщі та Бельгії: відомий у світі отохірург професор Анджей Жаровський – керівник Клініки оториноларингології в Антверпені (Бельгія), професор Юзеф Мєжвінський – керівник Клініки дитячої оториноларингології в Бидгощі (Польща) та професор Марцін Шиманський із Клініки оториноларингологї в Любліні (Польща). До слова, професори Мєжвінський і Шиманський – одні з найкращих отохірургів Центральної та Східної Європи, повідомили в лікарні.

Спільно з львівськими отоларингологами вони провели три операції кохлеарної імплантації дітям зі Львова, Львівської та Закарпатської областей. Ці операції для дітей були безкоштовні.

«Це епохальна подія не лише для нашої клініки та лікарні, а і для всієї Львівщини і заходу України. Ще у 2012 році професор Юзеф Мєжвінський сказав, що мріє, щоб у львівському «Охматдиті» встановлювали кохлеарні імпланти. Та щоб це робити, повинна бути цілісна Програма. Тобто, це не тільки операція. А весь шлях - від виявлення і остаточної діагностики слуху, до операції і потім активної тривалої реабілітації. І така програма вже створена у нашій лікарні», – повідомив керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту» Федір Юрочко.

Імпланти лікарні подарувала американська компанія «Advanced Bionics», що виробляє такі медичні пристрої. Ціна одного кохлеарного імпланта – до 25 тисяч доларів.

У центрі слухопротезування, який діє у львівському «Охматдиті», готові і надалі допомагати дітям з проблемами слуху з усієї України. Та кохлеарні імпланти не з дешевих, тож лікарі сподіваються, що центр включать у державну програму.