Мер Львова Андрій Садовий і мер Варшави Рафал Тшасковський

Варшава пожертвувала два мільйони злотих (майже 17,5 млн грн) для Національного центру реабілітації «Незламні», що діє при Першому медоб’єднанні Львова, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, який перебуває з робочим відрядженням у столиці Польщі.

«Варшава виділила і вже навіть перерахувала 2 мільйони злотих для центру реабілітації «Незламні». Тепер у нашому центрі з’явиться поверх Варшави. Я дякую меру міста та всій Варшаві за цю підтримку», – повідомив у Facebook Андрій Cадовий.

Мер Варшави Рафал Тшасковський своєю чергою додав, що дуже радий підтримати Львів.

«Хочемо підтримувати наших друзів з України саме в такий спосіб. А ініціатива UNBROKEN є справді фантастична і дуже потрібна. Я гордий, що Варшава має можливість її підтримувати, що і далі робитимемо», – наголосив Рафал Тшасковський.

До слова, два тижні тому мерія Гданськ виділила для Львова мільйон злотих на підтримку будівництва реабілітаційного центру «Незламні».

Нагадаємо, Національний реабілітаційний центр «Незламні» (UNBROKEN) допомагає дорослим і дітями, які постраждали від війни, отримувати комплексну кваліфіковану медичну допомогу - це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють. За рік тут уже безкоштовно протезували 150 українців.