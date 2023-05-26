Яна Степаненко втратила обидві ноги після обстрілу вокзалу у Краматорську

Для обладнання на реабілітацію дітей, що постраждали від війни, збирають 35 млн грн. Центр реабілітації Unbroken Kids запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання. Як повідомили у Львівській міськраді, впродовж останнього року у міській дитячій лікарні допомогу надали понад 60 тисяч дітей зі всієї України.

11-річна Яна Степаненко з мамою і братом у квітні минулого року чекали на потяг у Краматорську ,коли у вокзал влучила російська ракета. Сім’ї Степаненків пощастило вижити, але мама втратила ногу, а сама Яна – обидві. Після багатьох місяців лікування у Львові, протезування та реабілітації у США, дівчинка вже ходить на протезах і може жити нормальним життям. У серпні сім’я Степаненків повертається з реабілітації в Україну.

«Я відвідую школу, їжджу на велосипеді, подорожую. Мені дуже хочеться навчитися бігати швидко, щоб грати з однокласниками в хованки чи лови. Ми з сім’єю повертаємося в Україну, я дуже хочу додому. Лікарі кажуть, що до 18 років мені потрібно змінювати протези щороку, іноді – тричі на рік, і постійно проходити реабілітацію», – цитує Яну ЛМР.

Для допомоги таким дітям, як Яна, і дорослим у Львові відкрили протезну майстерню, реабілітаційний корпус для дорослих, а невдовзі запрацює ще й реабілітаційне відділення у дитячій лікарні.

«Лікарі навчилися робити неможливе. Відновлення діток після травм війни, а це – ампутації, осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки, втрата функцій верхніх та нижніх кінцівок, відновлення дітей з нейротравмою – тривале і складне», – пояснюють у лікарні.

Тому Unbroken розпочинає збір коштів на обладнання для дитячої реабілітації.

«Нам треба зібрати 35 мільйонів гривень на сучасне обладнання, тому що таких діток, як Яна, є багато і вони всі потребують нашої підтримки. Маємо спільно зробити дуже круту дитячу реабілітацію. Це обладнання, певні ремонти і, звісно, протезування. Дітям протези потрібно змінювати щороку. Дитяча реабілітація значно складніша – як фізична, так і психологічна, бо має свої особливості. Тому закликаю всіх долучатися, щоб разом зробити круту дитячу реабілітацію», – каже мер Львова Андрій Садовий.

Першими до збору долучилися ТОВ «Львівський хлібопекарський комплекс», який пожертвує 1 мільйон гривень на обладнання для дитячої реабілітації. Таку ж суму виділить міжнародна ІТ-компанія Avenga.

Долучитися до збору коштів можна на платформі dobro.ua.