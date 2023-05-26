Для дитячого реабілітаційного відділення у Львові треба назбирати 35 млн грн
Unbroken kids працюватиме на базі дитячої лікарні святого Миколая
Для обладнання на реабілітацію дітей, що постраждали від війни, збирають 35 млн грн. Центр реабілітації Unbroken Kids запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання. Як повідомили у Львівській міськраді, впродовж останнього року у міській дитячій лікарні допомогу надали понад 60 тисяч дітей зі всієї України.
11-річна Яна Степаненко з мамою і братом у квітні минулого року чекали на потяг у Краматорську ,коли у вокзал влучила російська ракета. Сім’ї Степаненків пощастило вижити, але мама втратила ногу, а сама Яна – обидві. Після багатьох місяців лікування у Львові, протезування та реабілітації у США, дівчинка вже ходить на протезах і може жити нормальним життям. У серпні сім’я Степаненків повертається з реабілітації в Україну.
«Я відвідую школу, їжджу на велосипеді, подорожую. Мені дуже хочеться навчитися бігати швидко, щоб грати з однокласниками в хованки чи лови. Ми з сім’єю повертаємося в Україну, я дуже хочу додому. Лікарі кажуть, що до 18 років мені потрібно змінювати протези щороку, іноді – тричі на рік, і постійно проходити реабілітацію», – цитує Яну ЛМР.
Для допомоги таким дітям, як Яна, і дорослим у Львові відкрили протезну майстерню, реабілітаційний корпус для дорослих, а невдовзі запрацює ще й реабілітаційне відділення у дитячій лікарні.
«Лікарі навчилися робити неможливе. Відновлення діток після травм війни, а це – ампутації, осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки, втрата функцій верхніх та нижніх кінцівок, відновлення дітей з нейротравмою – тривале і складне», – пояснюють у лікарні.
Тому Unbroken розпочинає збір коштів на обладнання для дитячої реабілітації.
«Нам треба зібрати 35 мільйонів гривень на сучасне обладнання, тому що таких діток, як Яна, є багато і вони всі потребують нашої підтримки. Маємо спільно зробити дуже круту дитячу реабілітацію. Це обладнання, певні ремонти і, звісно, протезування. Дітям протези потрібно змінювати щороку. Дитяча реабілітація значно складніша – як фізична, так і психологічна, бо має свої особливості. Тому закликаю всіх долучатися, щоб разом зробити круту дитячу реабілітацію», – каже мер Львова Андрій Садовий.
Першими до збору долучилися ТОВ «Львівський хлібопекарський комплекс», який пожертвує 1 мільйон гривень на обладнання для дитячої реабілітації. Таку ж суму виділить міжнародна ІТ-компанія Avenga.
Долучитися до збору коштів можна на платформі dobro.ua.