Нині реабілітації потребують тисячі українських дітей

На базі київського «Охматдиту» створюють сучасний реабілітаційний Центр зі стаціонарним відділенням площею майже 600 м2. Щороку тут зможуть допомогти понад 3 000 маленьких пацієнтів, з них до 300 зможуть пройти реабілітацію в умовах повноцінного стаціонару. На створення такого Центру потрібно приблизно 40 млн грн.

Створення Центру відбуватиметься в рамках спільного проекту «Діти війни», який започатковують Львівський Оборонний Кластер та Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит».

Реабілітаційний Центр стане унікальним, адже в «Охматдиті» як найбільшій дитячій лікарні країни, під одним дахом зібрані найкращі різнопрофільні спеціалісти, які долучатимуться до лікування пацієнтів, що проходитимуть реабілітацію. За оцінками фахівців, сьогодні професійної реабілітації потребують тисячі українських дітей.

Зараз в «Охматдит» лікуються діти з деокупованих територій, багато з них мають мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення. Всі вони потребують довготривалої реабілітації та повинні перебувати під постійним наглядом професіоналів. Нині відділення реабілітації не має умов для перебування дітей на стаціонарному лікуванні, а це значно ускладнює процес реабілітації, зменшує його тривалість та ефективність й також часто не дає можливості впроваджувати необхідні сучасні реабілітаційні методики. Зараз реабілітологи мають можливість працювати з дітьми тільки в період їх перебування в інших стаціонарних відділеннях лікарні або пацієнти змушені щодня їздити в лікарню на заняття з реабілітологом, а це складно, бо більшість пацієнтів не з Києва. Тож створення єдиного Центру реабілітації з власним стаціонарним відділенням зробить процес відновлення дітей більш комфортним та ефективним.

Для створення спеціалізованого Центру реабілітації для дітей, що постраждали внаслідок бойових дій, необхідно близько 40 млн грн, з них 25 млн піде на закупівлю медичного обладнання, а ще 15 млн – на ремонтні і будівельні роботи. Цю суму Львівський Оборонний Кластер та НДСЛ «Охматдит» планують залучити у вигляді благодійних пожертв в рамках реалізації проекту «Діти війни».