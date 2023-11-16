У жовтні на Львівщині було 804 виїзди «швидкої» до пацієнтів з інсультом

На Львівщині зафіксували рекордну кількість інсультів за добу – 49. Серед хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу є люди різного віку, чимало хворих працездатного віку. І кількість пацієнтів, у яких діагностують цю небезпечну недугу, в області стрімко зростає.

Про рекордну кількість інсультів за добу, яку зафіксували 14 листопада, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастоф.

«Якщо в інші дні медики “швидкої” отримували понад 20 викликів до людей з симптомами інсульту, інколи бували дні (але рідко), що таких викликів було менше 10, то 14 листопада зафіксували рекордну кількість викликів – 49. 15 листопада було 30 викликів до хворих з інсультом», – повідомили ZAXID.NET у Центрі. І додали, що кількість інсультів щомісяця стрімко зростає. Скажімо, у липні було зафіксовано 682 виїзди на інсульт, в серпні – 748, у вересні 751, в жовтні – 804.

Лікарі кажуть, що це дуже тривожний сигнал і тому кожна людина, починаючи від старшокласників, повинна знати, як розпізнати симптоми інсульту і швидко доставили хворого до спеціалізованого медзакладу, у якому йому нададуть кваліфіковану допомогу. Від часу надання медичної допомоги залежить подальше здоров’я, а часто і життя людини.

«Якщо хворого з інсультом доставлять до лікарні до 4,5 годин, то йому можна ввести препарат, який ефективно майже у 60% пацієнтів розчиняє тромб, і цього достатньо, аби уникнути тяжких наслідків. Коли ж доставляють хворого до 6 годин, це безпечний час для видалення тромба. Якщо до 24 годин, то лише кожному 10 пацієнту може бути показана така операція», – пояснив раніше ZAXID.NET нейрохірург, керівник блоку судинної (малоінвазивної) нейрохірургії лікарні св. Пантелеймона професор Андрій Нетлюх.

Що таке інсульт?

Це гостре (раптове) порушення мозкового кровообігу. Є два види інсульту: ішемічний (найбільш поширений) і геморагічний. При ішемічному інсульті артерія, що постачає кров у мозок, перекривається тромбом, при геморагічному – відбувається розрив мозкової артерії. Без кровопостачання мозок гине дуже швидко – щохвилини незворотно втрачає близько 20 тисяч нервових клітин.

При інсульті вражаються судини головного мозку і це може спричинити раптову смерть. Лікарі кажуть, що відновлення після інсульту можливе, але багато чого залежить від того, як швидко хворому надали спеціалізовану допомогу.

Головні симптоми інсульту

Запам’ятайте ці симптоми, бо від ваших знань може залежати здоров’я і життя рідних, близьких, знайомих і незнайомих людей. Тож якщо у людини, поруч з якою ви опинилися, ви помітите такі симптоми, негайно викликайте «швидку»:

раптове перекошування обличчя (зміщення вниз кутика рота), у людини виходить крива посмішка;

не може нормально говорити – вимова нерозбірлива та плутана;

слабкість або заніміння руки чи ноги, чи одночасно німіють і слабнуть верхня і нижня кінцівки з одного боку;

раптове погіршення зору;

раптове запаморочення або хитання при ходьбі;

порушення функції ковтання;

інколи інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем (при крововиливі у мозок).

Хто у групі ризику?

Війна, тривоги, переживання, нервове і фізичне перенавантаження не проходять безслідно, нікому з нас не додають здоров’я. І нині інсульт підстерігає не лише старших людей, а й зовсім молодих. За словами лікарів, нині інсульт у 35-37 років вже не рідкість. Провокують цю недугу також низька фізична активність, неправильне харчування, з хвороб – неконтрольований підвищений тиск, цукровий діабет, аритмії серця, ожиріння. До групи ризику також входять курці і ті, хто зловживає алкоголем. Часто інсульт діагностують і в людей, що перехворіли на коронавірус.

10 медзакладів Львівщини, в яких надають спеціалізовану меддопомогу хворим з інсультом

Нині лікарям багатьох людей з інсультом вдається врятувати, але не всіх. Тому кожен з нас повинен робити усе від нас залежне, аби не допустити виникнення цього захворювання. А коли це все-таки сталося, пам’ятати, що при цій недузі велику роль відіграє час, час доставлення хворого до лікарні.

Хворого з симптомами інсульту дуже важливо вчасно доставити не просто до найближчої лікарні, а до найближчого спеціалізованого медзакладу, де лікують таких хворих і де він отримає високоспеціалізовану допомогу. На Львівщині є 10 лікарень, які приймають таких пацієнтів: Львівська обласна клінічна лікарня, лікарня св. Пантелеймона, лікарня св. Луки, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, Дрогобицька міська лікарня, Самбірська центральна лікарня, Стрийська центральна районна лікарня, Новояворівська районна лікарня, Червоноградська центральна міська лікарня та Буська центральна районна лікарня.

В області розроблені маршрути пацієнтів з інсультом, лікарі «швидкої» знають, в який медзаклад везти хворого, головне, вчасно покликати на допомогу.