Американські хірурги Джеймс Сюен, Роман Букачевський, Марк Гнатюк оглядають пацієнта під час попереднього візиту до Львова

У неділю, 28 квітня, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи команда американських пластичних хірургів безкоштовно консультуватиме і оперуватиме військових із щелепно-лицевими травмами, які вони отримали під час війни. Їхня місія триватиме з 28 квітня до 3 травня.

Усього в Україну із США приїжджає 14 медиків, зокрема спеціалісти із пластичної та щелепно-лицевої хірургії, розщілин губи й піднебіння, дерматологи, отоларингологи. Частина буде працювати у Львові, а частина – в Києві. Консультації і оперцаії для захисників будуть безкоштовними.

Серед відомих американських пластичних хірургів у Львові буде оперувати Марк Гнатюк, прадід якого був старшиною Української Галицької Армії, а дід Мирослав Гнатюк вивчав медицину у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького і в еміграції у США провадив успішну лікарську практику.

Місія триватиме із 28 квітня до 3 травня 2024 року у рамках проекту EduCare, що ініціює та організовує БФ «Християнська медична асоціація України» у партнерстві із «Leap Global Mission» та «Razom for Ukraine».

Це вже шостий візит американських медиків в Україну. Така співпраця не тільки допомагає постраждалим, а й сприяє передачі багаторічного досвіду фахівців з найкращих клінік США українським пластичним хірургам.