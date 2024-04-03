Хірурги Центру дитячої медицини допомоги дитині позбутися вродженої патології судин

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») спільно з американськими хірургами успішно провели 5-річному хлопчику з Львівщини склерозування патології судин нижньої губи. Є шанс, що у дитини мальформація повністю закриється і буде неактивною.

Хлопчик з батьками живе у селі Зимна Вода, що біля Львова. Про вроджену патологію сина – судинну мальформацію батьки дізналася одразу після його народження. У хлопчика вона була в ділянці нижньої губи, повідомили у Центрі.

«Це була червона, як вишенька, гулька. Ми водили сина на обстеження. Одні казали пити гормональні таблетки, інші казали спостерігати, може вона розсмокчеться сама. З часом вона не дуже збільшувалася. Лікарі казали, що із часом її можна буде хірургічно забрати», – розповіла лікарям мама хлопчика.

Хлопчик після склерозування патології судин нижньої губи

Та випадково у соцмережах вона прочитала інформацію про приїзд до Львова американських хірургів, і у переліку патологій, які вони будуть консультувати і оперувати, помітила діагноз сина. Тож вирішила проконсультуватися у них.

Після спільного огляду хлопчика львівськими та американськими лікарями спеціалісти вирішили провести хлопчику склерозування (сучасний альтернативний метод лікування мальформацій). За допомогою тонкої голки ввели в уражену судину спеціальний препарат – склерозант. Минулого тижня лікарі Центру провели вже друге склерозування хлопчику.

До склерозування губа дитини виглядала так

«У дитини є венозна мальформація, мальформація низького потоку. Це означає, що ріст мальформації не є таким стрімким, якщо порівнювати з артеріальними чи комбінованими вадами. І добре, що батьки прийшли на консультацію, бо є шанс, що у хлопчика мальформація повністю закриється і буде неактивною, бо зараз вона є невеликою та локальною. У світі дуже мало лікарів, які цим займаються, бо це дуже складна та непередбачувана патологія. Це свого роду пухлина і важко спрогнозувати, як і куди вона буде проростати. Особливо складною є ділянка голови та шиї – вона є небезпечною, так як мала площа, швидке проростання та добре кровопостачання», – каже хірургиня Центру Юлія Хомин.

У подальшому хлопчик буде під постійним спостереженням лікарів Центру бо переважна більшість мальформацій потребує лікування впродовж усього життя людини.