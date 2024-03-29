Хлопчик швидко відновлюється після операції

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая видалили 6-річному хлопчику з Львівщини 6-сантиметрову пухлину, що утворилася у великій гомілковій кістці. Вона не лише завдавала дитині нестерпного болю, а й могла зупинити ріст ноги.

Батьки розповіли лікарям, що минулої осені Матвій бавився на подвір’ї і вдарився правою ногою. Відтоді кінцівка почала боліти, але син нічого не сказав батькам. Розповів про це тільки через декілька тижнів, коли коли на гомілці вже з’явилася припухлість. На рентгенівському знімку, який зробили хлопчику у місцевій лікарні, було видно, що у кістці відбулися зміни. Але тоді якогось гострого захворювання медики не виявили, повідомили у лікарні.

З часом біль у нозі дитини посилився, припухлість збільшилася, почервоніла. Тож батьки вирішили проконсультуватися зі спеціалістами дитячої лікарні Львова. Лікарі зробили хлопчику КТ-діагностику і попередньо встановити діагноз: доброякісна пухлина кістки. Новоутвір виник на місці забою і ріс не назовні, а всередину кістки. На момент звернення до хірургів він вже сягав 6 см.

Дитина відчувала нестерпний біль, бо пухлина перекривала кістково-мозковий канал та посилила в ньому тиск. Йому було важко ступати на ногу. Кінцівка навіть могла перестати рости, бо новоутвір розташувався близько до зони росту кістки. Єдиний спосіб цього не допустити та позбавити Матвія болю – операція.

Хірургам вдалося повністю видалили пухлину. Однак, на її місці очікувано утворився дефект, тобто, дірка, яку необхідно було закрити.

«Аби штучно з’єднати кістку, ми використали одинадцяте ребро хлопчика. Воно відноситься до плаваючих і має здатність відновлюватися самостійно. Тож ми запломбували дефект власною кістковою крихтою пацієнта. Таким чином, нам вдалося одномоментно і забрати пухлину, і усунути дефект, що виник внаслідок її видалення», – повідомив хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Операція тривала близько двох годин і минула успішно. Хлопчик швидко відновлюється після оперативного втручання.