Спеціалісти "Охматдиту" прооперували немовля лапароскопічним методом

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») видалили новонародженій дівчинці з Червонограда Львівської області кісту яєчника, яка була розміром, як тенісний мʼяч. З такою патологією народжується одна дитина із 1000–2500 тисяч новонароджених.

До лікарні маля потрапило, коли йому було всього сім днів з районного пологового відділення. Перинатально дитині діагностували кісту порожинини малого тазу. Після огляду та обстеження у Центрі медики виявили, що у новонародженої Злати є велика кіста лівого яєчника, яку треба було забрати. З такою патологією народжується одна дитина із 1000–2500 тисяч новонароджених, повідомили у лікарні.

Команда спеціалістів оперувала дівчинку лапароскопічним методом (малоінвазивним, без розрізів, лише за допомогою невеликих проколів). Операція пройшла успішно. Кіста була діаметром понад 8 см. На п’яту добу дівчинку у задовільному стані виписали з лікарні..

За словами дитячого хірурга, медичного директора з хірургічної роботи Богдана Мальованого, загалом новонароджених дітей малоінвазивним методом оперують не так часто через малий обʼєм живота. Та у Центрі не вперше оперують новонароджених саме таким методом. Це, по суті, ювелірна робота, але вона дає хороші післяопераційні результати, якими задоволені і батьки дитини, і лікарі.