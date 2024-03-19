Нині дівчинка попрощалася з великою командою лікарів, які допомогли їй побороти важку недугу

Команда спеціалістів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру допомогла 6-річній дівчинці із Закарпаття побороти надскладне захворювання – лімфому Беркітта. Лікування тривало майже рік і завершилося аутологічною трансплантацією кісткового мозку.

«Даніела потрапила до Центру у травні 2023 року у дуже важкому стані: з масивним новоутвором у животі, з пухлинними ураженнями кісткового мозку, органів грудної клітки, кісток щелепи тощо. З дитиною працювала уся команда Центру. Упродовж двох діб нам вдалося встановити правильний діагноз та негайно розпочати лікування. Це надважливо, адже ми мали справу з дуже агресивним типом лімфоми, який швидко розповсюджується, гірше піддається лікуванню, і має невеликий відсоток одужання загалом», – каже гематологиня Оксана Воробель.

Перші п'ять місяців мама і донька постійно перебували у лікарні. Шлях до одужання був складним і для дитини, і для медиків Центру. Перші два місяці лікарям щодня доводилося виборювати життя дитини. Дівчинка потребувала постійної допомоги реаніматологів, трансфузіологів, кардіологів, хірургів, інших фахівців. Дитині провели сім блоків хіміотерапії. Після результатів ПЕТ-КТ усі полегшено вихихнули – хвороба відступила.

Та спеціалістів насторожував один із лімфовузлів, який міг загрожувати рецидивом. Після консультацій із закордонними онкогематологами лікарі вирішили його видалити. Біопсія підтвердила правильність рішення – у вузлі знайшли поодинокі тіні атипових клітин.

Та на цьому боротьба із хворобою не закінчилася. Попереду на дитину чекала ще пересадка стовбурових клітин. Після трансплантації мама і донька у стерильному боксі провели п'ять тижнів. І 19 березня дівчинка з лікарні нарешті поїде додому, де на неї з нетерпінням чекають четверо братів і сестер.