За два місяці 2024 року зафіксовано 73 випадки, у 2023 році було 85 випадків за рік

До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні потрапило 6-місячне немовля зі Львова, у якого діагностували кашлюк. У дитини були сильні спазматичні напади кашлю, двічі фіксували затримку дихання. На Львівщині цього року зростає захворюваність на цю недугу. За два місяці 2024 року зафіксовано 73 випадки, у 2023 році було 85 випадків за рік.

Дитину до інфекційної лікарні госпіталізували 15 березня. Зі слів мами, у неї десь 7-8 днів був кашель, без підвищення температури. І він не проходив, навпаки, напади кашлю почастішали.

Як повідомив ZAXID.NET лікар-інфекціоніст Павло Токарєв, у маленької пацієнтки діагностували кашлюк. Дитина не мала щеплення від цього захворювання, бо коли підходив час вакцинації, дитина підхоплювала віруси. Лікарям реанімаційного відділення вдалося стабілізувати стан дитини.

За словами лікаря, останнім часом до лікарні поступає дуже багато дітей з кашлюком, серед них є й такі, які мають всього 2 місяці.

Як повідомила ZAXID.NET заступниця генерального директора Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Марія Озірковська, на Львівщині фіксують зростання захворюваності на кашлюк. Якщо у 2022 році в області був один випадок кашлюку, то торік було зафіксовано 85 випадків і один з них летальний –померло одномісячне маля. Цього року лише за два місяці вже зафіксовано 73 випадки, з них 48 – у лютому.

«Найбільше діти хворіють у Львівському районі (34 випадки), Стрийському (12), Червоноградський – 9, Золочівському і Яворівському (по 7), у Самбірському (4). Серед хворих 91% – діти, хоч кашлюком можуть хворіти і дорослі. Найчастіше хворіють діти віком від року до чотирьох. Серед хворих дітей понад 68% не мали жодного щеплення від цього захворювання, решта хворих дітей мали щеплення з порушенням календаря», – каже Марія Озірковська.

Кашлюк – це дуже підступне й небезпечне захворювання. Сильні спазматичні напади кашлю, які характерні для цієї недуги, можуть призвести до затримки дихання, негативно впливають вони і на серцево-судинну систему. Найнебезпечніше захворювання для дітей до двох місяців, яким ще не проводять щеплення. Аби убезпечити маля від захворювання, лікарі радять вакцинуватимя мамі ще до пологів і всім дорослим, які будуть поруч з малям.

Єдиним надійним засобом профілактики є вакцинація. За словами Марії Озірковської, перше щеплення дітям роблять у 2 місяці, друге – в 4, третє – в 6. У 18 місяців проводять ревакцинацію. На Львівщині у 2023 році три щеплення від кашлюку мають 76% дітей, у 2022 році таких було 68%.