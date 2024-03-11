Під час операції з відновлення слуху дітям

Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») провели дві кохлеарні імплантації і повернули здатність чути двом трирічним дітям, у яких була глибока втрата слуху і слухові апарати їм не допомагали. Оперував дітей керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту» Федір Юрочко при підтримці провідних отохірургів Європи.

Кохлеарні імпланти поставили трирічному хлопчику з Червонограда Львівської області та трирічній дівчинці з Миколаєва (зараз сімʼя проживає у Луцьку). У цих дітей була глибока втрата слуху і єдина можливість для них почути звуки – це кохлеарна імплантація.

«Імпланти надала відома американська компанія “Advanced Bionics”, яка є світовим лідером у розробці найдосконаліших систем кохлеарної імплантації для дорослих і дітей. Вартість таких імплантів – 25 тис. доларів, але дітям, які потребують кохлеарної імплантації, їх надають безкоштовно. По таку допомогу можуть звертатися батьки дітей з різних регіонів України», – каже Федір Юрочко.

Львівські отоларингологи провели кохлеарні імплантації дітям спільно з всесвітньовідомими отохірургами з Польщі та Бельгії: професором Анджеєм Жаровським (керівник Клініки оториноларингології в Антверпені (Бельгія), професором Юзефом Мєжвінським (керівник Клініки дитячої оториноларингології в Бидгощі (Польща) та професором Марціном Шиманським з Клініки оториноларингологї в Любліні (Польща).

До слова, у червні 2023 року ці отохірурги вже приїжджали до Львова. Тоді кохлеарні імпланти поставили трьом дітям зі Львова, Львівської і Закарпатської областей. Двом дітям на момент операції виповнився рік і одній дитині – майже 4 роки. Зараз ці діти пізнають світ звуків, вчаться говорити, танцюють під музику, нормально ростуть і розвиваються.

У центрі слухопротезування, який діє у Центрі дитячої медицини, готові і надалі допомагати дітям з проблемами слуху з усієї України. Оскільки кохлеарні імпланти не з дешевих, лікарі сподіваються, що центр включать у державну програму.