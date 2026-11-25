На відновлення хлопця знадобився понад рік

Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні провели кілька складних операцій 16-річному підлітку, який впав із мотоцикла. Хлопець перебував у критичному стані, але після тривалого лікування та реабілітації знову почав ходити, навчається і здобуває професію. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, Назар травмувався в березні 2025 року. Після падіння з мотоцикла його доправили до лікарні у критичному стані. У хлопця діагностували дифузний забій головного мозку, переломи основи та склепіння черепа, внутрішньомозкову гематому та інші травми.

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«Кожен день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії був випробуванням. Лікарі робили все, щоб врятувати хлопця. Було проведено низку складних оперативних втручань, зокрема нейрохірургічні операції, серед них – краніопластику», – зазначили в лікарні.

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Коли стан Назара стабілізувався, його перевели до ортопедо-травматологічного центру. Згодом хлопець почав проходити реабілітацію. З ним працювала мультидисциплінарна команда.

Фахівці допомагали Назару відновлювати рухові навички та самостійність. У червні 2025 року хлопця виписали додому в кріслі колісному. Однак уже тоді він робив перші спроби підвестися на ноги.

«Це був лише початок. Назар знову і знову повертався до центру на наступні курси реабілітації. Восени 2026 року він пройшов уже сьомий курс. Сьогодні Назару 17 років. Він ходить, навчається і здобуває професію», – додали в медзакладі.