Рівненські медики провели ряд складних операцій, аби врятувати дитину

Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні провели ряд складних операцій 9-річному хлопчику, якого збив мікроавтобус. Стан пацієнта був критичний, але після хірургічних втручань він відновлюється і проходить курс реабілітації. Про це повідомили 8 квітня на сторінці медзакладу у Facebook.

За інформацією лікарів, 9-річний Макар важко травмувався 28 січня 2025 року, коли в селі Шубків Рівненського району його збив мікроавтобус. Стан хлопчика був критичним – його доставили у лікарню з переломами черепа, внутрішньомозковою гематомою, забоєм легень.

«У стінах ортопедо-травматологічного центру нашої лікарні було проведено ряд надскладних оперативних втручань. 28 січня – видалення внутрішньочерепної гематоми, декомпресивна краніоектомія, а 13 березня – краніопластика з установкою титанової пластини», – повідомили в медзакладі.

Нині хлопчик перебуває у кріслі колісному, але вже проходить перший етап комплексної реабілітації.