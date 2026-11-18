Комунальну лазню відкрили ще у 1968 році

У Львові планують капітально відремонтувати другий поверх Центру здоров’я «Бадьорість», що на вулиці Героїв УПА, 35. Там хочуть облаштувати чоловіче відділення водних і теплових процедур із паровою сауною, крижаним фонтаном, гідромасажною ванною та лаунж-зоною. Очікувана вартість робіт становить 75,4 млн грн. Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель Prozorro. У 2024 році перший поверх лазні відремонтували і облаштували там реабілітаційний центр для військових.

Однією з найбільших зон оновленого відділення стане парова сауна площею понад 30 м². Для неї передбачили паровий камін, декоративне каміння діорит вагою 180 кг, оздоблення з термолипи та термоольхи, а також лавки з підігрівом і автоматичну систему керування.

Поруч планують встановити крижаний фонтан із льодогенератором Simag SPN 405, який виробляє до 330 кг льоду на добу. У проєкті також є гідромасажна ванна AQUANESIS KINESIS E та масажний стіл.

Для водних процедур передбачили три комплекти контрастних душів із 29-літровими відрами-водоспадами.

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Окремо облаштують простір для відпочинку в стилі лаунж. У ньому мають з’явитися барна стійка, дивани, крісла та кухонний острів із мийкою завдовжки три метри. У зоні лазні запланували 12 душових.

У будівлі також мають встановити пасажирський ліфт вантажністю до однієї тонни, який зупинятиметься на двох поверхах.

Проєкт також врахував потреби людей з інвалідністю. Для них облаштують окрему роздягальню, встановлять спеціальний умивальник і відкидні поручні. На території передбачили тактильні таблички зі шрифтом Брайля та тактильні смуги на сходах.

Перед початком ремонту приміщення суттєво перебудують. Зокрема, планують розібрати 675 м² покрівлі з азбестоцементних листів разом із кроквами та обрешіткою, а також ще 410 м² рулонного покриття. Натомість облаштують нову покрівлю з мембраною Soprema Flagon площею 771 м², утепленням і парапетами.

Усередині другого поверху демонтують частину цегляних стін і перегородок, старі стяжки, лінолеум, плитку та сходи. Для зміцнення конструкцій передбачили встановлення металевих обойм на шість колон другого поверху.

Нагадаємо, на початку 2024 року КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання №2» оголосило тендер на ремонт першого поверху лазні на суму 24,7 млн грн для облаштування реабілітаційного центру для військових. Генеральний директор Другого медичного об’єднання Львова Андрій Миськів тоді розповідав, що частина великого приміщення «Бадьорості» не використовувалася. На той час там уже працював медпункт, де відвідувачам вимірювали тиск до та після паролікування і стежили за їхнім станом. За словами Миськіва, оновлення мало розширити спектр послуг і створити умови для реабілітації людей, які постраждали внаслідок війни.

Згідно з тендерною документацією, роботи на другому поверсі Центру здоров'я «Бадьорість» мають бути завершені до 31 грудня 2027 року.

Міську лазню на вул. Героїв УПА відкрили ще у 1968 році. Відтоді приміщення майже не змінювалося. 23 серпня 2023 року депутати Львівської міської ради передали приміщення на вул. Героїв УПА, 35 у постійне користування КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання №2», яке планувало облаштувати там реабілітаційний центр, зберігши водночас комунальну лазню.