Операція з видалення пухлини тривала близько двох годин

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру видалили одну із найбільших пухлин щитовидної залози у своїй практиці. Розміри новоутворення становили 11х6 см. Про це повідомили 7 квітня на сторінці медзакладу у Facebook.

За інформацією лікарів, 72-річна пацієнтка звернулась до протипухлинного центру вже на пізній стадії хвороби, коли вузловий зоб гігантських розмірів порушував її дихання. Після двогодинної операції новоутворення успішно видалили.

«Цей випадок – це ще одне нагадування, що не варто чекати критичних змін у здоров’ї, щоб звернутися до лікаря. На Рівненщині за останні десять років стався зсув появи онко з 35 років до категорії 25 років і старші. На жаль, хвороба помолодшала», – повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш.

Додамо, що вузловий зоб – це доброякісне пухлинне утворення в щитоподібній залозі, що має чітко окреслені межі. Він може бути як одиночним, так і множинним. До факторів розвитку захворювання належать:

дефіцит йоду;

генетична схильність;

згубний вплив іонізуючої радіації;

порушення нейроендокринно-імунного гомеостазу;

кісти щитовидної залози (утворені внаслідок незначних крововиливів у щитовидну залозу, збільшення клітин залози).

Медикаментозно лікувати вузли щитоподібної залози за відсутності порушення функцій органу та синдрому здавлення починають лише в разі стрімкого зростання невеликих утворень. В іншому разі рекомендується динамічне спостереження.