У Рівненській обласній дитячій лікарні провели складну операцію

У Рівненській обласній дитячій лікарні провели складну операцію 10-річному пацієнту з видалення 15-сантиметрової кісти, що була тісно пов’язана зі стравоходом. Про це повідомили 8 серпня на сторінці медзакладу у Facebook.

Хірургічне втручання рівненські лікарі провели спільно з колегами із «Охмадиту».

«Пацієнту видалили 15-сантиметрову кісту верхніх відділів заднього середостіння, що була тісно звʼязана зі стравоходом. Операцію була виконана малоінвазивним методом, що дозволило звести до мінімуму травмування тканин і прискорити реабілітацію», – зазначили в обласній дитячій лікарні.

Після реабілітації 10-річного хлопчика виписали додому.

Додамо, що кіста – це патологічна порожнина в органах або тканинах, заповнена рідиною або кашоподібною масою. Основна причина формування кіст – закупорка природних дренажних каналів організму, що призводить до скупчення рідини.