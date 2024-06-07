Команда лікарів у Рівному провела унікальну операцію

У Рівненській центральній міській лікарні провели унікальну на заході України операцію. 52-річній пацієнтці видалили пухлину через невеликий косметичний розріз. Про це 6 червня повідомили на сторінці медзакладу.

За інформацією лікарів, 52-річна жителька Рівненщини скаржилася на загальну слабкість, запаморочення та втрату 12 кілограмів за три місяці. Після обстеження у неї виявили пухлину правої нирки з пухлинним тромбом у порожнистій вені.

«28 травня пацієнтці провели лапароскопічну нефрадреналектомію з венакаватромбектомією, до якої команда фахівців готувалась і фізично, і налаштовувалась морально. В Україні відомий тільки один факт проведення такого оперативного втручання, а на заході – це вперше», – зазначають у лікарні.

Наступного дня жінка почала рухатись вільно по відділенню, пити та харчуватися, а на п’яту добу після операції її в задовільному стані виписали з лікарні.