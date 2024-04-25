Наприкінці квітня у супермаркетах, магазинах, ринках повно ранньої городини: редиски, огірків, капусти, кабачків, зелені тощо, хоч на городах наразі росте хіба що квасок і минулорічна петрушка. Весняну зелень, ранні овочі, які є на прилавках, виростили у парниках, і на них є попит, бо після довгої зими хочеться додати до раціону зелені, свіжих овочів.

Утім, не вся рання городина є безпечною через перевищений вміст нітратів. Вирощуючи городину у парниках, господарі підживляють її добривами, стимуляторами росту тощо. Одні додають їх в міру, а інші – понад міру, щоб швидше росла і мала товарний вигляд.

Як повідомив ZAXID.NET директор Львівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Володимир Комар, у березні і за неповний квітень було недопущено до продажу 10,5 тонн городини, бо вміст нітратів у ній перевищував допустимі норми.

«У березні було 29 випадків, коли у ранній городині виявляли перевищені норми нітратів, на 7,5 тонн. Найчастіше перевищений вміст нітратів виявляли у редисці – 23 випадки: 10 партій приїхало до нас із Закарпаття, 12 партій – з Львівщини. Перевищення допустимих норм нітратів виявили і у зеленій цибулі, кабачках з Львівщини, огірках. Перевищення було різне. У деяких випадках у 10 разів, але якщо перевищення є на 10 мг, ця продукція також не допускається до продажу», – каже Володимир Комар.

У квітні городини, яка не відповідала нормам, було менше – 3 тонни. Нітратної редиски виявили 16 партій вагою майже тонну. З Закарпаття вже везли менше, бо з’явилася львівська. Окрім редиски, перевищені норми нітратів виявили у кабачках (7 випадків), капусті (4), зеленій цибулі (5), огірках (2) і кропі (1).

Що треба знати покупцю, купуючи свіжу городину?

Уся продукція, яка надходить на ринки, повинна проходити лабораторний контроль. Такі лабараторії є на всіх ринках Львова. Після перевірки продукції продавцю видають експертний висновок, де вказують прізвище продавця і лікаря, який проводив перевірку, назву продукції, її кількість, результати дослідження і нормативні результати, які затверджені для цієї продукції, дату проведення дослідження. Тож кожен покупець може попросити у продавця показати йому цей документ. Якщо людина не має цього документа чи не хоче його показувати з якихось причин, то купувати городину у нього не варто.

На що звернути увагу при виборі ранніх овочів?

Уся зелень (кріп, шпинат, цибуля, петрушка) і огірки повинні бути темно-зеленого кольору.Огірки повинні бути твердими і мати тонку шкірку;

Купуючи молоду капусту, вибирайте легку і не дуже тверду з яскраво-зеленим блискучим листям і вологим, свіжим обрізом;

Якщо хочете редиски, то зупініться на тій, яка не дуже велика, тверда і рівномірно забарвлена без темних і жовтих плям;

Головне правило щодо вживання весняної зелені і ранніх овочів – вони повинні бути лише додатком до раціону, додати трохи різних кольорів, тож варто їсти різні овочі потрохи. А досхочу вже можна буде споживати тоді, коли вони виростуть на городах, дачах, присадибних ділянках.

Як зменшити вміст нітратів у ранніх овочах і зелені?

перед вживанням овочі, фрукти та зелень необхідно добре помити під проточною водою, адже більшість шкідливих речовин містяться на шкірці і в шкірці плоду;

щоб зменшити кількість нітратів, замочіть овочі у воді на 20- 30 хв. Зменшує кількість нітратів також варіння та бланшування;

знімайте з овочів шкірку, бо у ранніх овочах вона є швидше джерелом нітратів, ніж вітамінів. Це особливо стосується огірків, картоплі, кабачків, редису;

нітрати в більшій кількості є біля основи плодів, в стеблах і черешках. Тому товсті стебла зелені кропу, шпинату, петрушки не варто споживати, вирізайте качан і товсті прожилки у листках капусти, листовому салаті. Приблизно на сантиметр варто відрізати основу у овочів;