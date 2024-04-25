КТ військовослужбовцю таки зробили - пухлини нема

Військовому Миколі треба було пройти компʼютерну томографію голови, аби отримати відповідь на питання: є пухлина головного мозку чи нема. Та зробити це виявилося непросто через надмірну вагу пацієнта. Столи на апаратах КТ і МРТ не розраховані на таку вагу. Допомогли захиснику визвалися спеціалісти київського «Охматдиту – вони змайстрували для нього спеціальний механізм.

Микола пішов захищати Україну ще у 2015 році і продовжує це робити зараз у 72-й окремій механізованій бригаді. У нього є позивний «Канада». За цей час здолав багато випробувань, одне з яких вагомо вплинуло на стан здоров’я чоловіка. Після перенесеного коронавірусу почав різко набирати вагу, яку так і не вдалося зменшити. Зараз чоловік важить близько 250 кг, повідомили у лікарні.

Минулої осені захисника почали турбувати запаморочення, порушення сприйняття власного тіла у просторі, слабкість, втрата свідомості. Після чергової втрати свідомості Миколу скерували до лікарні. Треба було пройти відповідні обстеження, аби встановити точний діагноз. І найперше треба було пройти компʼютерну томографію голови.

«Та ніде в медичних установах України не роблять такі дослідження через обмеження максимальної ваги пацієнта, яку може витримати стіл на апаратах КТ та МРТ. І хоча є ті, які витримують вагу до 300 кг, лікарі побоювалися випробувати можливості столу», – кажуть у лікарні.

Чоловік втратив надію на встановлення остаточного діагнозу. Та йому викликалися допомогти спеціалісти Центру радіології «Охматдиту», які і провели захиснику КТ-дослідження. Для цього змайстрували свій механізм – використали звичайну каталку та портативний КТ CereTom, що застосовується для важких реанімаційних пацієнтів.

«Змонтували то все, випробували, підлаштували під мене і вперед, як кажуть військові. Пару хвилин напівклаустрофобних мук і все зроблено. Пару хвилин процесу, але ж скільки до того підготовки, підлаштувань, скільки людей задіяно, щоб просто просвітити «канадійський мозок», – з вдячністю каже військовослужбовець.

Нині Микола нарешті може видихнути спокійно: пухлини головного мозку нема.