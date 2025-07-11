Хлопчик з мамою і командою лікарів, які були залучені до його порятунку

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували новонародженого хлопчика з вродженою високою кишковою непрохідністю. Зазвичай, така перешкода зустрічається у дітей на рівні дванадцятипалої кишки, у цьому випадку проблема була на рівні тонкої кишки.

І для немовляти, і для лікарів перші тижні життя стали справжнім випробуванням. Хлопчик народився на 36 тижні вагітності з вродженою патологію, яку виявили ще до народження. Вже в першу добу життя його з пологового будинку перевели до лікарні, у відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених. Тут після дообстежень керівниця відділення променевої та функціональної діагностики Олеся Борова-Галай підтвердила діагноз: вроджена висока кишкова непрохідність, повідомили у лікарні. І на третій день життя малюк переніс складну операцію.

«У дитини – унікальний випадок вродженої кишкової непрохідності. Зазвичай це є перешкода на рівні дванадцятипалої кишки, таких випадків ми маємо 4–5 на рік. Але тут проблема була на рівні тонкої кишки: виявлено кишкову мембрану, яку під час операції висічено. Через тривале порушення прохідності ділянка кишківника до місця мембрани не функціонувала, тому спершу ми годували дитину через зонд, встановлений нижче перешкоди. Лише з часом вдалося повернутися до природного харчування», – каже дитячий хірург Роман Стеник.

Після операції дитина була на штучній вентиляції легень, бо мала ще й вроджену пневмонію. Понад місяць хлопчик провів у реанімації. Потім – у відділенні постінтенсивного догляду. Загалом у лікарні він пробув місяць і тиждень. До порятунку дитина була залучена велика команда спеціалістів лікарні.

Нині малюк вже їсть сам з пляшечки, добре набирає вагу і його вже виписали додому, але наразі буде під постійним наглядом нашого катамнестичного кабінету.