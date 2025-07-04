Отоларинголог Федір Юрочко із маленьким пацієнтом

Отоларинголог, керівник клініки дитячої оториноларингології Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») Федір Юрочко вперше самостійно провів кохлеарну імплантацію 3-річному хлопчику зі Львова. До цього дев’ять кохлеарних імплантацій, які за останні два роки провели в лікарні, він проводив під наглядом колег-оториноларингологів з Польщі та Бельгії. Операція пройшла успішно і вже через місяць дитина вперше почує звуки світу.

Львівські отоларингологи довго йшли до цього. Вони пройшли багато стажувань, курсів по кохлеарній імплантації за кордоном. Згодом ставили імпланти під наглядом досвідчених колег з Польщі та Бельгії. І перед цією операцією у телефонному режимі обговорили з ними результати КТ та анатомічні нюанси. 3-річний Маркіян став 10 пацієнтом, якому встановили кохлеарний імплант у львівському «Охматдиті». Цього разу в межах державної програми, повідомили у лікарні.

У хлопчика – двобічна нейросенсорна глухота. До операції він користувався слуховими апаратами, почав реагувати на звуки, однак мова не розвивалася. Реакція на звук підтвердила, що залишковий слух є, тож є надія на успішну кохлеарну імплантацію.

«Син реагував на звуки від народження, та у півтора року переніс Covid-19 і ми припускаємо, що саме ця хвороба стала причиною втрати слуху. Після діагнозу сурдолога ми почали шукати, де можна провести таку операцію. Ми – сім’я лікарів, колеги радили нам звернутися до Федора Юрочка і ми довірилися йому», – каже мати хлопчика.

Операція пройшла успішно. Зараз хлопчик відновлюється після втручання. За місяць йому підключать зовнішню частини імпланта і Маркіян уперше почує звуки світу.