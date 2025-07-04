Нейрохірург Михайло Ловга перед надскладною операцією на головному мозку

Нейрохірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) допомогли одужати 14-річному підлітку з Миколаївщини з рідкісною патологією головного мозку. За словами мами, зробити сину надскладну операцію на головному мозку в Україні погодився лише львівський нейрохірург.

У хлопця – гамартома гіпоталамуса. Це рідкісне утворення, яке складно діагностувати та лікувати. Воно може спричиняти судоми, порушення когнітивних функцій і збої в роботі ендокринної системи, повідомили у Центрі.

«Специфічною особливістю цієї пухлини є епілептичні напади у вигляді раптового, неконтрольованого сміху, що не пов’язаний із справжніми емоціями. Діти намагаються приховати напад, але контролювати його вони не можуть. Ці напади та інші неврологічні порушення заважають дитині жити повноцінно і вільно рухатися», – каже, керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

Рідні підлітка зверталися до різних лікарів за місцем проживання і у закордонні клініки, неодноразово робили МРТ. Зрештою причину нападів вдалося виявити ізраїльським медикам. Лікування за кордоном батькам виявилося «не по кишені». Пошуки альтернативи в Україні привели їх до нейрохірургів Центру, де хлопця дообстежили, підтвердили діагноз (епілептолог Олександр Козачук), і прооперували.

За словами мами пацієнта, нейрохірург Михайло Ловга – єдиний в Україні погодився прооперувати її сина.

«Для лікування цього пацієнта ми вирішили застосувати ендоскопічну дисконекцію. Це малоінвазивне втручання, коли за допомогою ендоскопа проникаємо до ділянки, де знаходиться пухлина, і видаляємо її. У цьому випадку все було особливо складно — шлуночки мозку були настільки маленькі, що ледь вміщували сам ендоскоп. Простору для маневру майже не було, і стандартний підхід був неможливий. Але ми знайшли спосіб дістатися до пухлини по діагоналі. Завдяки цьому нам вдалося повністю видалити гамартому», – каже нейрохірург.

Така патологія зустрічається рідко – один випадок на 100 тисяч. Це вроджене захворювання, і найчастіше проявляється у ранньому віці. Для встановлення діагнозу лікарі використовують дані МРТ, ЕЕГ, а також аналізують симптоми та скарги, з якими звернувся пацієнт.

У львівіських нейрохірургів – це уже третій випадок, коли вдалося допомогти дитині з гіпоталамічною гамартомою. Зважаючи на попередній досвід, фахівці вірять, що і на цей раз хворобу вдалося подолати.