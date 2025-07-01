Нині дівчинка у ремісії . Пухлини нема

Нейрохірурги і онкологи Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) врятували 10-річну мешканку Львівщини, у якої діагностували злоякісну пухлину мозку. Шлях до одужання був нелегкий і тривалий: операція, променева терапія, хіміотерапія, побічні ефекти тощо. Та нині дівчинка у ремісії, контрольні МРТ і аналізи – спокійні.

Весени 2023 року Вероніка (так звати пацієнтку) впала і травмувала голову. У неї порушилась функція ходьби, з’явилося похитування, двоїння в очах. Батьки спершу думали, що це через травму, і звернулися до невролога, а той скерував на комп'ютерну томографію. Під час обстеження у дівчинки виявили новоутвір у мозку. Пухлина не була пов’язана з травмою, але після неї симптоми хвороби проявилися сильніше, повідомили у Центрі.

Шлях до одужання 10-річної дівчинки був складний і тривалий. Спочатку – операція, яку провела нейрохірургічна команда під керівництвом Михайла Ловги. Пухлина виявилася злоякісною, тож дитині довелося пройти променеву терапію, хіміотерапію за міжнародними протоколами. Далі – регулярні обстеження, падіння показників крові, побічні ефекти, боротьба день за днем.

У Центрі кажуть, що практично кожен випадок лікування пухлини головного мозку передбачає нейрохірургічне втручання. Це важливий етап терапії, коли йдеться не лише про успішне видалення пухлини, а й про збереження життєво важливих функцій пацієнта. І ефективність лікування у таких випадках значною мірою залежить від злагодженої роботи нейрохірурга й онколога.

Онкологиня Неля Вовк каже, що на кожному етапі лікування Вероніка була під наглядом команди. Ще під час лікування дівчинка почала працювати з реабілітологами. Зараз вона завершує інтенсивну реабілітацію, її стан значно покращився: дівчинка краще ходить, краще говорить, виглядає здоровішою.

Нині дитина в ремісії. Контрольні МРТ і аналізи – спокійні. Пухлини немає. Лікарі наголошують: нині рак – не вирок. Головне, вчасно виявити хворобу, довіритися спеціалістам і не здаватися.