Однією з причин цукрового двіабету у дітнй є зайва вага і ожиріння.

Ще донедавна цукровий діабет II типу вважали хворобою виключно дорослих, однак зараз його дедалі частіше виявляють у дітей.

Цукровий діабет II типу – це захворювання, за якого організм не може ефективно використовувати інсулін, який він виробляє. Унаслідок цього рівень глюкози (цукру) в крові постійно зростає.

«Цукровий діабет II типу в дітей зазвичай має більш агресивний перебіг. Якщо його не лікувати, підвищений рівень цукру в крові може спричинити незворотні ушкодження в організмі. Водночас за умови дотримання лікування, призначеного лікарем, зміни способу життя та підтримки близького оточення, цукровий діабет II типу можна ефективно контролювати, жити повноцінно й уникнути ускладнень, зокрема з боку серця, нирок, очей і нервової системи», – кажуть у ЦГЗ.

Фактори, які підвищують ризик розвитку захворювання в дітей:

надмірна маса тіла/ожиріння: надлишкові жирові відкладення, особливо в зоні живота, знижують чутливість клітин до інсуліну – гормону, що регулює рівень цукру в крові,

малорухливий спосіб життя: недостатня рухова активність знижує витрати енергії, сприяє набору маси тіла й погіршує чутливість до інсуліну,

нездорова дієта: часте споживання газованих напоїв, соків з доданим цукром, солодощів, фастфуду, напівфабрикатів, копченостей (ковбаси, сосиски тощо) сприяє підвищенню маси тіла та порушенню обміну речовин,

спадковість: діти, у яких є батьки або брати/сестри з цукровим діабетом II типу, мають вищу ймовірність розвитку захворювання,

вік: цукровий діабет II типу зазвичай розвивається у підлітковому віці, особливо під час гормональних змін,

гестаційний діабет у матері: якщо мама дитини хворіла на діабет під час вагітності, це підвищує ймовірність розвитку діабету в дитини,

передчасні пологи або низька маса тіла при народженні: діти, які народилися передчасно (до 39 тижнів вагітності) або з недостатньою масою тіла, мають підвищений ризик у майбутньому.

Клікніть на графіку, щоб збільшити її. Фото ЦГЗ

Згідно з результатами першого в Україні дослідження, в Україні серед дітей 6–8 років надлишкова маса тіла спостерігається у 22,96%, з них 9,13% мають ожиріння, а 2,63% — важке ожиріння.

Цукровий діабет II типу у дітей — серйозне захворювання, але його можна контролювати. Своєчасна діагностика, дотримання лікування, зміна способу життя та підтримка близького оточення допомагають уникнути ускладнень і забезпечити дитині повноцінне життя.