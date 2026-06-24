Діти, особливо немовлята і малюки, перегріваються значно швидше, ніж дорослі

Улітку дітей важко втримати у хаті, уже зранку вони ідуть на вулицю. Катання на велосипеді, скейтборді, активні ігри, прогулянки, мандрівки ідуть їм на користь. Та коли температура повітря наближається до 30°C і вище, спека стає не лише дискомфортною, а й потенційно небезпечною для дітей. А у найближчі вихідні, 27-28 червня, у західних областях України синоптики обіцяють сильну спеку, повітря прогріється до +35°...+38°С.

Діти, особливо немовлята та малюки, перегріваються значно швидше за дорослих, каже педіатриня Андріана Мальська. Їхній організм ще не настільки ефективно регулює температуру тіла, тому ризик зневоднення, теплового виснаження та навіть теплового удару є вищий. Але цьому можна зарадити, якщо знати, як допомогти дітям адаптуватися до високих температур, як швидко охолодити організм і як уникнути небезпек, які підстерігають у спекотні дні.

Чому спека небезпечна для дітей

«У спекотні дні організм втрачає багато рідини через потовиділення. Якщо ці втрати не компенсувати, виникає зневоднення. Крім того, тривале перебування на сонці або надмірна фізична активність можуть призвести до перегрівання організму. Тому батькам особливо уважними слід бути до немовлят, дітей до 5 років, тих, хто має хронічні захворювання, і тих, хто активно займається спортом на вулиці», – каже педіатриня.

У найспекотніші години, між 11:00 та 16:00, є найвищий ризик перегрівання У цей час лікарка радить планувати відпочинок у приміщенні або в затінку. Якщо потрібно вийти надвір, обирайте тінисті місця та робіть часті перерви.

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Чому дітям слід нагадувати пити воду

За словами педіатрині, діти часто настільки захоплюються грою, що забувають пити воду. Тому їм воду слід пропонувати регулярно, не чекаючи появи спраги.

Малюкам на грудному вигодовуванні слід частіше пропонувати груди. Дітям до 6 місяців не рекомендується додатково давати воду – достатньо грудного молока або суміші. Старшим дітям найкраще підходить звичайна вода. Солодкі газовані напої не допомагають боротися зі спекою та можуть посилювати втрату рідини.

Як правильно підібрати одяг для дитини у спеку

«У спеку найкраще підходить легкий світлий одяг із натуральних тканин вільного крою, який не заважає циркуляції повітря. Темний і щільний одяг сприяє перегріванню значно швидше. І не забудьте про капелюх або панаму з широкими полями», – радить педіатриня.

Які сонцезахисні креми найкраще використовувати для дітей

Для дітей старше 6 місяців лікарка радить використовувати сонцезахисний крем із SPF не менше 30 та поновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Немовлят до 6 місяців необхідно максимально захищати від прямого сонячного проміння, перебувати з ними в затінку. І не перегрівати візок: не накривайте дитячий візок пелюшкою, ковдрою чи мусліном повністю. Під таким накриттям створюється ефект теплиці, і температура всередині може швидко підвищуватися до небезпечних значень. Краще використовувати спеціальні сонцезахисні козирки, які не перешкоджають циркуляції повітря.

Як підтримати прохолоду вдома

Щоб температура в помешканні залишалася комфортною, закривайте штори або жалюзі на сонячному боці, приміщення провітрюйте рано вранці та ввечері. У найспекотніші години тримайте вікна зачиненими, якщо надворі тепліше, ніж удома. По можливості використовуйте вентилятор або кондиціонер. Для нічного сну обирайте легку бавовняну постіль та піжаму.

У спекотні дні охолодити дитину допоможуть прості способи: прохолодний душ або ванна, обтирання шкіри водою, водяні ігри в затінку, плавання під наглядом дорослих.

Чому не можна залишати дитину в автомобілі навіть на пару хвилин

«Ніколи не залишайте дитину в автомобілі, навіть якщо здається, що ви відлучитеся лише на кілька хвилин. Температура в салоні автомобіля може піднятися до небезпечного рівня дуже швидко, навіть якщо надворі не надто спекотно. Це одна з найнебезпечніших ситуацій для дітей улітку», – каже Андріана Мальська.

Як зрозуміти, що дитина перегрілася і як їй допомогти

Першими симптомами теплового виснаження, за словами лікарки, можуть бути:

сильна спрага;

млявість;

головний біль;

запаморочення;

нудота;

надмірне потовиділення;

дратівливість;

м’язові судоми.

У такому разі потрібно негайно перенести дитину в прохолодне місце, зняти зайвий одяг, дати воду та охолодити шкіру прохолодною водою.

Коли негайно звертатися по медичну допомогу

Педіатриня радить негайно викликати «швидку», якщо у дитини з’явилися:

сплутаність свідомості;

сонливість або втрата свідомості;

дуже гаряча шкіра;

температура тіла понад 40°C;

судоми;

відсутність потовиділення на фоні перегрівання.

До приїзду медиків потрібно розпочати активне охолодження дитини: перенести в тінь або прохолодне приміщення, зняти зайвий одяг та охолоджувати шкіру водою.

«У спекотні дні найкращий захист для дитини – це тінь, вода, легкий одяг і здоровий глузд. Якщо температура надворі надто висока, немає нічого поганого в тому, щоб провести частину дня вдома. Для маленької дитини це значно безпечніше, ніж ризик перегрівання чи теплового удару», – наголошує педіатриня.