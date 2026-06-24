Користувачі соцмереж діляться фото після купання у водоймі

Відпочивальники масово скаржаться у соцмережах на висипання, почервоніння та сильний свербіж, які з’являються після купання в озері Світязь. Фахівці Шацького національного природного парку стверджують, що реакція на шкірі пов’язана із сезонним явищем. Водночас дерматологиня радить звернутися до лікарів для встановлення остаточної причини висипання.

Щонайменше про кілька таких випадків повідомили користувачі тредсу. Так, veronika.tsos опублікувала фото ноги з червоними плямами й зазначила, що у перші два дні в неї був свербіж, а так виглядає шкіра на четвертий день:

У коментарях інша користувачка також поширила своє фото з висипом і написала «Я з вами».

Мешканка Ковельського району опублікувала фото ніг із висипом і зазначила: «Ми в компанії тих, хто був на Світязі. Що помагає?».

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У коментарі виданню «Район.Шацьк» фахівці Шацького національного природного парку пояснили, що реакція на шкірі пов’язана із сезонним явищем – церкаріозом, відомим також як «свербіж плавців» або «пташині блохи». Це явище характерне для багатьох чистих прісноводних водойм Європи під час тривалих періодів спеки.

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Причиною висипу є мікроскопічні личинки паразитів водоплавних птахів – церкарії. Вони розвиваються в черевоногих молюсках, які живуть у прибережній рослинності. Через високу температуру води личинки масово потрапляють у водойму.

Оскільки людина не є природним носієм цих організмів, після контакту зі шкірою церкарії швидко гинуть. Саме це й викликає місцеву алергічну реакцію – свербіж, почервоніння та висипання.

Фахівці наголошують, що церкаріоз не призводить до внутрішнього зараження і не викликає тривалих захворювань. Очікується, що після зниження температури повітря та перших дощів активність личинок припиниться.

Лікарка-дерматологиня Любомльського ТМО Наталія Смітюх зазначає, що подібні симптоми можуть бути спричинені не лише церкаріозом, а й цвітінням рослин або реакцією на укуси комах. Тому для встановлення точної причини варто звернутися до лікаря.

Якщо висип уже з’явився, варто прийняти антигістамінні препарати. Також після купання рекомендують одразу приймати душ і ретельно змивати воду з тіла. Якщо симптоми вже проявилися, від подальшого купання у водоймі на певний час краще утриматися.

Для профілактики лікарка радить користуватися сонцезахисним кремом перед заходом у воду. Він утворює на шкірі додатковий захисний бар’єр, який зменшує ризик контакту личинок із тілом.