Встановлення антидронових сіток має захистити громаду від ворожих БпЛА

У Шацькій громаді, яка межує із Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки. Це один із заходів для посилення безпеки прикордонних територій, повідомив 8 червня голова Волинської ОВА Роман Романюк під час зустрічі із секретарем Шацької селищної ради Богданом Тимошуком.

Основну увагу під час розмови приділили ситуації на українсько-білоруському кордоні та готовності регіону до можливих загроз. За словами Романа Романюка, ризики з боку сусідньої держави зберігаються, тому область продовжує системно посилювати оборонні заходи.

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Він нагадав, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще до повномасштабного вторгнення. Нині в області облаштовані інженерні загородження та укріплені позиції, а також впроваджуються нові елементи безпеки. Зокрема, йдеться про встановлення антидронових сіток на визначених ділянках доріг у Шацькій громаді. Такі конструкції призначені для фізичного перехоплення або заплутування безпілотників.

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«Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати», – зазначив Роман Романюк.

Окремо у поліції Волині повідомили, що на період літнього сезону в Шацькій громаді, зокрема поблизу озера Світязь, посилять заходи безпеки. У курортній зоні чергуватимуть додаткові патрулі поліції та Нацгвардії.

Зазначимо, що відстань від кордону з Білоруссю до Шацька всього лише 7 км. Розташовані в громаді Шацькі озера є поплулярним місцем відпочинку влітку.