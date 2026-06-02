Президент заявив, що у всіх російських дронах і ракетах використовуються іноземні компоненти

У ніч на 2 червня російські війська випустили по Україні понад 70 ракет, багато балістики та більше ніж 650 дронів. Удень росіяни також продовжили атаки, ще близько ста дронів атакували країну. Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули, двоє дітей серед них», – сказав він.

За словами Зеленського, усі типи російських ракет та дронів, якими РФ атакує Україну, не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн, обходячи санкції.

«П’ять ракет “Калібр” – це 145 таких компонентів. 33 “іскандери” – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тис. компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах», – наголосив президент.

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Також Зеленський повідомив, що за інформацією від розвідки, масована атака росіян може статись і в ніч на 3 червня. Володимир Зеленський закликав реагувати на тривоги.

Нагадаємо, президент заявляв, що пріоритетними цілями РФ для подальших ударів є українські ракетні компанії. Він запевнив, що Україна реагуватиме на ці загрози.