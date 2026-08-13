Цьогорічний захід має стати найбільшим військовим парадом в історії Польщі

Представників України не запросили на військовий парад, який 15 серпня відбудеться у Варшаві з нагоди Дня збройних сил Польщі. Про це у четвер, 13 серпня, повідомили «Суспільному» у Міністерстві оборони України.

Відомо, що цьогорічний захід має стати найбільшим військовим парадом в історії Польщі. У ньому візьмуть участь близько 1800 військовослужбовців, понад 300 одиниць наземної техніки та близько 60 літальних апаратів.

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До параду також долучаться військові з країн-союзників Польщі, зокрема США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції та Румунії. Найбільший іноземний контингент представлять французькі військові, серед яких буде підрозділ Іноземного легіону.

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Окрім сухопутного параду, у Гдині та Гданську проведуть морський захід. У ньому візьмуть участь понад 20 кораблів, зокрема фрегати, корвети, гідрографічні судна та мінні тральники.

Нагадаємо, у травні 2025 року українські військовослужбовці взяли участь у параді в Лондоні, присвяченому 80-й річниці перемоги у Другій світовій війні. Україну на заході представляли 11 військових, які проходили навчання у Великій Британії в межах багатонаціональної операції Interflex.