Для доїння молока облаштують ротаційний зал

Холдинг «Агропродсервіс» відкриє в Тернопільській області новий молочний комплекс на 2400 дійних корів. Про це повідомляє Latifudist.com з посиланням на європейського виробника доїльного обладнання GEA.

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Загалом агрохолдинг утримує понад 18,4 тис. голів великої рогатої худоби, з яких основне стадо перевищує 8,4 тис. корів. На новому молочному комплексі тварини матимуть вільний вигул, а для доїння молока облаштують ротаційний зал. Це приміщення, де корови вільно заходять у спеціально відведені кабінки на великому диску, який обертається навколо своєї осі. Зал буде розрахований на 60 місць та матиме систему миттєвого охолодження молока. У корівниках також встановлять автоматизовані системи контролю мікроклімату, організують прибирання гною та напування корів.

За даними YouControl, група компаній «Агропродсервіс» належить родині народного депутата Івана Чайківського. Холдинг «Агропродсервіс» займається не лише тваринництвом, але й рослинництвом, птахівництвом, насінництвом, збором та сушінням зерна.

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Наразі «Агропродсервісом» володіють дружина та діти Івана Чайківського. Останній заснував приватне підприємство в 1999 році. За кілька десятків років фірма перетворилася в корпорацію.