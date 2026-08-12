Дмитро Лубінець розповів про маніпуляції Росії щодо омбіну полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про російську дискредитаційну інформаційну кампанію проти України. За словами омбудсмена, Росія звинувачує Україну у небажанні повертати своїх полонених громадян, хоча сама затягує обміни. Про це Дмитро Лубінець розповів у середу, 12 серпня, під час пресконференції.

За словами Дмитра Лубінця, Росія розпочала нову інформаційну кампанію проти України. Зокрема, перед початком його пресконференції представниця Росії опублікувала перелік полонених українців й заявила, що Київ нібито відмовляється їх повертати. Дмитро Лубінець категорично відкинув звинувачення РФ й наголосив, що після публікації таких списків Україна одразу надсилає офіційний запит та висловлює готовність повернути своїх громадян. Однак після цього росіяни починають штучно затягувати обмінний процес, вдаючись до тривалих процедур погодження.

На думку омбудсмена, росіяни роблять це для того, щоб створити враження, що Україна нібито не виконує зобовʼязання у сфері міжнародного гуманітарного права.

«Російська Федерація воює проти нас не тільки ракетами, дронами, російською армією. Вона активно працює проти нас інформацією, інформаційними кампаніями, дезінформацією по всьому світу. Основна мета – це дискредитація України як держави, як демократичної держави, дискредитація допомоги, яку отримує Україна від міжнародних партнерів», – наголосив Дмитро Лубінець.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, Росія вдається до таких дій, щоб чинити психологічний тиск на рідних українських військовополонених. Омбудсмен наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від жодного полоненого громадянина.

«Ми ніколи не відмовлялися від будь-якого українського військовополоненого, цивільного заручника чи української дитини. Ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готова віддавати Російська Федерація», – наголосив омбудсмен.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, під час пресконференції Дмитро Лубінець також повідомив про загибель щонайменше 375 українців, які перебували у російському полоні. Омбудсмен також розповів, що 95% усіх українських військовополонених зазнавали катувань.